Diễn viên Chae Jung An quay phim tại Phú Quốc

Chae Jung An có chuyến công tác kết hợp du lịch kéo dài 6 ngày 5 đêm tại Phú Quốc. Tuy nhiên, lịch trình cụ thể của cô tại Việt Nam chưa được tiết lộ.

Ngày 6/5, tờ Sports Seoul đưa tin nữ diễn viên Chae Jung An chia sẻ video ghi lại quá trình chuẩn bị trang phục cho chuyến đi tới Phú Quốc để quay phim. Chuyến hành trình của nữ diễn viên dài 6 ngày 5 đêm. Cô cũng khoe chiếc vali lớn chuẩn bị cho hành trình.

Sau đó, Chae Jung An tiết lộ món quà bất ngờ dành cho nhân viên: “Tôi thường đến nước ngoài và mua quà lưu niệm. Nhưng lần này, tôi chuẩn bị sẵn chúng”. Các nhân viên reo hò thích thú với món quà là dây đeo điện thoại đầy màu sắc từ Chae Jung An.

Chae Jung An thực hiện lịch trình tại Việt Nam.

Trong chuyến đi tới Việt Nam, nữ diễn viên mang theo những trang phục được mua từ cách đây nhiều năm, chẳng hạn chiếc áo voan, áo phông và quần jean... Một số trang phục thậm chí chưa xé tag. Chae Jung An mang theo nhiều giày, túi. Chúng đều được giữ gìn sạch sẽ dù cô mua từ nhiều năm trước.

Chae Jung An đang đảm nhận vai Oh Cheon Ryun trong bộ phim truyền hình tvN mang tên Family. Đây là một bộ phim tình cảm hài hước kể về một người chồng đặc vụ của NIS. Anh cải trang thành nhân viên văn phòng bình thường và sống với người vợ luôn mơ ước về một gia đình hoàn hảo.

Chae Jung An sinh năm 1977, đóng phim từ năm 1996 với bộ phim Three Guys and Three Girls của đài MBC. Cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng như Yong-pal, The Prime Minister and I, When a Man Falls in Love, Emperor of the Sea… Nữ diễn viên nhận giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại Korea Drama Awards nhờ vai diễn trong bộ phim Đấu trí.