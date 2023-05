Diễn viên Campuchia chống nạng trên thảm đỏ Cannes

Do bị thương ở chân, Shin Yubin phải chống nạng lên thảm đỏ và được các nhân viên của ban tổ chức hộ tống.

Khmer Times đưa tin diễn viên người Campuchia Shin Yubin gây chú ý khi chống nạng đến thảm đỏ Liên hoan phim Cannes lần thứ 76. Cô tham dự hai buổi chiếu The Zone Of Interest (ngày 19/5) và Monster (ngày 17/5).

Shin Yubin chống nạng, đi chân trần lên thảm đỏ.

Theo hình ảnh do phóng viên quốc tế cung cấp, Shin Yubin nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ ban tổ chức. Có hai người hộ tống nữ diễn viên trên thảm đỏ. Riêng tại buổi ra mắt The Zone Of Interest, cô đi chân trần, tự tin tạo dáng trước ống kính.

Diễn viên gốc Khmer đầu tiên tham dự liên hoan phim lâu đời nhất nước Pháp chia sẻ về chi tiết con rồng trên trang phục: "Rồng đại diện cho nguồn gốc Khmer với với lịch sử lâu đời. Đó là lý do vì sao hình ảnh loài rồng xuất hiện trong các đền thờ ở Campuchia. Bên cạnh đó, hình cánh chim ở đuôi váy đại diện cho hòa bình của đất nước chúng tôi".

Shin Yubin 28 tuổi, bắt đầu diễn xuất từ năm 2014 sau khi chiến thắng cuộc thi Freshy Boy and Girl. Thời điểm đó, đây là cuộc thi tài năng uy tín ở Campuchia. Nữ diễn viên nhận được vai chính trong phim truyền hình của đài truyền hình địa phương. Vai đó là tiền đề giúp cô phát triển sự nghiệp về sau.

Bên cạnh diễn xuất, Yubin là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Gần đây, cô được mời dự show của Christian Dior ở Tuần lễ Thời trang Paris (Pháp).

Shin Yubin được nhân viên giúp đỡ. Ảnh: Yahoo.

Shin Yubin không phải ngôi sao duy nhất chống nạng lên thảm đỏ. Hồi năm 2013, minh tinh Kristen Stewart khiến nhiều người ngạc nhiên khi phải dùng đến một đôi nạng khi tham dự lễ trao giải Oscar. Lúc tạo dáng trước máy ảnh, cô đã bỏ dụng cụ này và tự đứng vững.

People cho biết trước sự kiện hai tuần, do bất cẩn, Stewart đã bị đứt chân khi vô tình giẫm vào một mảnh kính vỡ.