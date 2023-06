Diễn viên, ca sĩ Việt có thực sự tìm người yêu ở show hẹn hò?

Nữ chính ở show hẹn hò Người ấy là ai mùa 5 đều là những gương mặt có tiếng. Diễn viên Quỳnh Lương, Á hậu Gia Hân cũng vừa lên sóng truyền hình để tìm người yêu.

“Xinh đẹp, được nhiều người biết đến, không hiểu sao lại phải tìm người yêu ở show hẹn hò”, “Việc chương trình mời các nữ chính là diễn viên, á hậu, hot girl, khiến tôi nghi ngờ rằng họ không lên truyền hình để tìm bạn trai mà chỉ phục vụ mục đích đánh bóng tên tuổi”… là một vài bình luận khán giả để lại trên diễn đàn sau khi tập 6 Người ấy là ai lên sóng. Ý kiến trên nhận được sự đồng thuận từ nhiều tài khoản mạng khác.

Thật vậy, sau 5 mùa, số lượng nữ chính góp mặt ở Người ấy là ai đã vượt ngoài 50. Không ít nhân vật nổi tiếng là người đẹp bước ra từ các cuộc thi nhan sắc, diễn viên, ca sĩ cũng góp mặt ở show hẹn hò này. Điểm chung của họ là đều xinh đẹp, có sự nghiệp và lượng fan nhất định. Vì thế, khán giả đều thắc mắc về mục đích cuối cùng khi họ đồng ý xuất hiện ở chương trình hẹn hò.

Diễn viên, á hậu lên truyền hình tìm người yêu

Tập 6 Người ấy là ai mùa 5 vừa khép lại với kết thúc đẹp dành cho nữ chính Quỳnh Lương. Cô kết đôi với Tiến Phát - một doanh nhân, từng trải qua cuộc hôn nhân và đã có con. “Với một người nhạy cảm như em, em khó cảm thấy an toàn. Nếu có thể đi xa hơn, em hy vọng anh có thể gỡ dần vòng an toàn của em để em hoàn toàn tin vào một người”, Quỳnh Lương chia sẻ với nam chính ở cuối chương trình.

Quỳnh Lương kết đôi với Tiến Phát ở Người ấy là ai.

Trải qua một cuộc hôn nhân, Quỳnh Lương đang là mẹ đơn thân. Khi được Châu Bùi hỏi về lý do tham gia show hẹn hò, nữ diễn viên cho biết thời gian qua, cô không đủ tự tin để tiến tới một mối quan hệ tình cảm mới.

“Nhiều khi là do mình chưa mở lòng. Mỗi độ tuổi, mình đặt ra cho bản thân một mục tiêu khác nhau. Trong tất cả thứ em đặt ra trong cuộc sống, chưa bao giờ có tình yêu”, Quỳnh Lương nói.

Trước Quỳnh Lương, nữ chính của Người ấy là ai tập 5 là Á hậu Quản Trần Gia Hân. Gia Hân cao 1,7 m, có khuôn mặt sáng và mái tóc ngắn cá tính. Ngoài thành tích á hậu của một sân chơi sắc đẹp, cô còn đảm nhận vai trò dẫn chương trình, giáo viên, làm kinh doanh.

Khi Trấn Thành thắc mắc lý do một cô gái thông minh, tự tin như Gia Hân tìm đến với show hẹn hò, người đẹp cho biết: “Tôi đến đây không phải với danh xưng á hậu hay người dẫn chương trình. Tôi đơn thuần chỉ là cô gái với một trái tim trống rỗng, hy vọng rằng sẽ có một chàng trai lấp đầy sự chân thành vào đó”.

Á hậu Gia Hân trao bó hoa cho nam chính ở cuối chương trình.

Ở các tập trước, những cô gái xuất hiện tại chương trình nếu không phải là influencer (người có sức ảnh hưởng - PV), cũng là hot girl. Elli Gia, nữ chính tập 1 từng góp mặt trong MV Phía sau một cô gái của Soobin Hoàng Sơn.

Nữ chính Đặng Tiểu Tô Sa (26 tuổi) ở tập hai được biết đến là con gái của nhà giáo Văn Thùy Dương - phó hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), cháu ngoại của cố PGS Văn Như Cương. Cô cũng là nhà thiết kế của một brand thời trang. Hay ở tập 3, nữ chính của chương trình là DJ Tina - một gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Việc các nữ chính tham gia show hẹn hò đều thành công, xinh đẹp khiến khán giả đặt ngược vấn đề: Liệu rằng chỉ những người như vậy mới được xuất hiện ở Người ấy là ai, có quyền lựa chọn các chàng trai tài năng, giàu có. Ngoài ra, một bộ phận người xem cũng mắc lý do cuối cùng mà những nghệ sĩ như Quỳnh Lương lại góp mặt ở chương trình hẹn hò.

Lý do nghệ sĩ Việt góp mặt ở show hẹn hò

Thực ra, không chỉ ở mùa 5, những năm trước, việc các diễn viên, ca sĩ hay MC đang hoạt động trong showbiz góp mặt ở show hẹn hò khá phổ biến.

Năm 2020, ca sĩ Cara Phương cũng tham gia Người ấy là ai mùa 3 với vị trí nữ chính. Cô kết đôi với Noway sau tập 5 của chương trình. Bước ra khỏi game show, cả hai chăm tương tác trên mạng xã hội, thường xuyên đăng ảnh đi chơi, gặp gỡ.

Cara Phương cũng xuất hiện trên livestream của game thủ. Trong khi đó, Noway từng góp mặt trong MV của nữ ca sĩ. Đôi trẻ dành cho nhau những “lời có cánh”. Thế nhưng, không lâu sau, Cara Phương tiết lộ họ chỉ là bạn bè và giúp đỡ nhau trong công việc.

Cara Phương chia sẻ cô và Noway chỉ là bạn bè sau show hẹn hò.

Tương tự, Lý Nhã Kỳ sau khi trao bó hoa cho Thái Khoa, cả hai chia sẻ những lời mùi mẫn. Nam chính còn hứa sẽ cố gắng để mang lại niềm vui cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, ngay sau đó, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ xác nhận cả hai chỉ là bạn bè bình thường.

Kịch bản nói trên lặp đi lặp lại ở nhiều mùa. Tính đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ cặp Hương Giang - Matt Liu thành đôi trong hai năm, hiếm có cặp thí sinh nào tiến xa hơn sau Người ấy là ai. Điều này khiến khán giả đặt câu hỏi về lý do thực sự khiến nghệ sĩ đến với show hẹn hò là gì?.

“Không biết mọi người nghĩ sao, tôi thì thấy các cô diễn viên, ca sĩ tham dự Người ấy là ai chỉ để đánh bóng tên tuổi thôi”; “Thật khó tin khi xinh đẹp, được nhiều người biết đến như các chị còn phải lên show hẹn hò tìm người yêu”; “Nhà sản xuất cố tình tìm người nổi tiếng tham gia để tạo sức hút cho chương trình”… là những bình luận khán giả để lại.

Thắc mắc của khán giả không hẳn vô căn cứ. Năm 2015, sau tập 15 của Người ấy là ai, Hoa hậu Tường Linh vấp phải phản ứng từ người xem. Cộng đồng mạng tinh ý phát hiện trước đó cô đã kết đôi ở chương trình mang tên 24h thử yêu. Việc người đẹp liên tiếp góp mặt ở các show hẹn hò khiến khán giả cho rằng cô tham gia chương trình không nhằm mục đích tìm kiếm người yêu mà chủ yếu để PR hình ảnh bản thân.

Nghệ sĩ Hàn, Trung không mặn mà với show hẹn hò

Ở châu Á, Hàn Quốc là quốc gia bùng nổ game show hẹn hò trong vài thập kỷ qua. Trước đây, những chương trình như We Got Married, Mnet Scandal, My Ear's Candy, Romantic & Idol, có sự tham gia của những người nổi tiếng và thu hút sự quan tâm của những người hâm mộ. Trong đó, We Got Married - show ghép đôi hai nghệ sĩ bất kỳ ở các lĩnh vực để trải nghiệm cuộc sống của cặp vợ chồng đã kết hôn - là chương trình có thời gian phát sóng lâu nhất, từ 2008 - 2017.

Hoa hậu Shin Seul Ki bị phản ứng khi tham gia show hẹn hò. Ảnh: Netflix.

Tuy nhiên, những năm gần đây, nghệ sĩ Hàn không mặn mà với những show hẹn hò. Các chương trình truyền hình thực tế ăn khách như EXchange 2, I'm Solo, Change Days 2 hay Love After Divorce 3 đều có format dành cho người bình thường, thuộc các lĩnh vực khác nhau trong xã hội.

Theo Hankook Ilbo, khán giả đã phát chán khi theo dõi những màn hẹn hò, giả làm vợ chồng của người nổi tiếng trong nhiều năm. Họ phát hiện ra những cảnh tương tác của nghệ sĩ đều xuất phát từ kịch bản có sẵn và trải qua quá trình chỉnh sửa, biên tập kỹ càng theo ý của nhà sản xuất trước khi lên sóng.

Ngoài ra, việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế hẹn hò cũng để lại những rủi ro khôn lường cho nghệ sĩ xứ kim chi. Không ít người nổi tiếng bị chỉ trích đánh bóng tên tuổi khi góp mặt ở những show kể trên. Gần nhất, vào tháng 2, Hoa hậu Shin Seul Ki đối mặt với loạt bình luận tiêu cực khi xuất hiện trên Địa ngục độc thân.

Khán giả cho rằng chương trình truyền hình này không phù hợp với một hoa hậu. Một bộ phận người hâm mộ chỉ trích Shin Seul Ki tham gia show hẹn hò chỉ để nổi tiếng chứ không phải tìm kiếm tình yêu. Sau đó, Esquire phải ngay lập tức gỡ đoạn video phỏng vấn Shin Seul Ki khỏi các trang mạng xã hội.

Tương tự, showbiz Hoa ngữ cũng không chuộng nghệ sĩ tham gia show hẹn hò. Những chương trình ăn khách như If You Are the One, Take Me Out, Gặp được em thật tốt, Tôi muốn hẹn hò, Phi thường hoàn mỹ… hầu như không có sự xuất hiện của người nổi tiếng.