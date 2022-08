Diễn viên bị sa thải khỏi đoàn phim vì vướng bê bối

Oh Seung Yoon: Tháng 7/2019, nam diễn viên Oh Seung Yoon bị cảnh sát bắt giữ để điều tra dưới tội danh tiếp tay cho bạn gái lái xe khi say rượu. Oh Seung Yoon khai với cơ quan điều tra rằng anh đã cố gắng ngăn cản bạn gái nhưng không thể. Sau khi scandal nổ ra, anh lập tức bị sa thải khỏi hai dự án phim truyền hình Love Me Actually và Be Melodramatic.