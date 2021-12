Diễn viên Betty White qua đời ở tuổi 99

Sinh thời, Betty White từng đóng 121 vai diễn lớn nhỏ trên màn ảnh. Bà đã nhận 21 đề cử Emmy và 5 lần giành chiến thắng.

People đưa tin ngày 31/12/2021 (giờ Mỹ) nữ diễn viên Betty White, ngôi sao của TV series The Golden Girls cùng nhiều chương trình truyền hình ăn khách, đã qua đời ở tuổi 99. Bà Betty White mất chỉ 17 ngày trước dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 (17/1). Thông tin được chính người quản lý đồng thời là bạn thân của Betty White - Jeff Witjas - xác nhận với People cùng ngày.

Trong thông báo chính thức gửi People, Witjas viết: “Dù Betty sắp bước sang tuổi 100, tôi vẫn nghĩ chị ấy sẽ không bao giờ ra đi. Tôi sẽ nhớ chị ấy rất nhiều, những con thú mà lúc sinh thời chị hết lòng thương yêu cũng vậy. Tôi không nghĩ Betty sợ hãi cái chết, bởi tâm nguyện của chị ấy là được đoàn tụ cùng người chồng mình yêu thương hết mực Allen Ludden. Betty luôn tin rồi sẽ có ngày cả hai được trùng phùng”.

Bà Betty White ở tuổi 90 và hình ảnh thời trẻ trên phim trường. Ảnh: Getty Images.

Sự ra đi của Betty White khiến người hâm mộ thương tiếc. Trên mạng xã hội, đồng nghiệp cùng người hâm mộ đã dành nhiều lời bày tỏ tình cảm với một trong những huyền thoại của truyền hình Mỹ.

Ngày 28/12/2021, trong bài phòng vấn với People, bà Betty White từng chia sẻ niềm hân hoan khi sắp bước sang tuổi 100: “Tôi may mắn khi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn dù đã ở tuổi này. Thật tuyệt diệu”. Bà tiết lộ bí quyết trường thọ của mình chính là tinh thần lạc quan bẩm sinh được di truyền từ mẹ.

Sự nghiệp diễn xuất của Betty White bắt đầu từ năm 1945. Từ giữa thập niên 1950, bà trở thành gương mặt quen thuộc của truyền hình Mỹ. Tính đến Forky Asks a Question (2019), Betty White đã đóng phim suốt 74 năm. Bà góp mặt trong 121 dự án lớn nhỏ gồm phim ngắn, phim truyện, TV series và chương trình truyền hình…

Các tác phẩm tiêu biểu, gắn liền với tên tuổi Betty White phải kể đến Life with Elizabeth (1952-1955), Mary Tyler Moore (1973-1977), The Golden Girls (1985-1992), Hot in Cleveland (2010-2015)… Không chỉ diễn xuất, Betty White còn là gương mặt được yêu mến trên nhiều chương trình giải trí trên truyền hình tại Mỹ. Năm 2012, ở tuổi 90, bà đã ra mắt show hài kịch thực tế Betty White's Off Their Rockers trên sóng đài NBC.

Bà Betty White (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn diễn trong TV series The Golden Girls. Ảnh: NBC.

Trong suốt sự nghiệp, Betty White đã nhận 34 giải thưởng cùng 40 để cử tại các giải thưởng nghệ thuật lớn nhỏ. Bà được đề cử 21 giải Emmy và giành 5 chiến thắng lần lượt trong các năm 2010, 1996, 1986, 1976 và 1975.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật lừng lẫy, bà Betty White cũng dành niềm đam mê cho các hoạt động đấu tranh vì phúc lợi động vật. Lệ phí tham gia câu lạc bộ người hâm mộ Betty White - Bet’s Pets - được dành ủng hộ cho các tổ chức giải cứu động vật. Bà đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho các hoạt động bảo vệ động vật của mình.

“Tôi là người may mắn nhất thế giới này. Cuộc đời tôi chia thành hai nửa tuyệt đối: một bên dành cho động vật, bên còn lại là diễn xuất. Tôi cần phải lên sóng để kiếm tiền trang trải cho các chiến dịch vì động vật”, bà Betty White từng chia sẻ với TV Guide.