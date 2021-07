Diễn viên bật khóc khi đọc kịch bản 'Guardians of the Galaxy Vol. 3'

Hai nữ diễn viên Karen Gillan và Pom Klementieff chia sẻ sự xúc động sau khi đọc kịch bản hoàn chỉnh của “Guardians of the Galaxy Vol. 3”.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Collider, nữ diễn viên Karen Gillan đã chia sẻ cảm xúc khi lần đầu đọc kịch bản Guardians of the Galaxy Vol. 3 của đạo diễn James Gunn. Theo cô, đây có thể là phần phim hay nhất mà James Gunn thực hiện trong chùm phim về các Vệ binh Dải ngân hà.

Karen Gillian tiết lộ cô đã đọc kịch bản phim với Pom Klementieff, nữ diễn viên thủ vai Mantis. Việc đọc kịch bản mang lại cho hai ngôi sao khoảng thời gian xúc động xen giữa nụ cười và nước mắt. Trước đó, có nguồn tin cho hay nhiều người từng được đọc kịch bản Guardians of the Galaxy Vol. 3 đều phải rơi nước mắt.

Kịch bản Guardians of the Galaxy Vol. 3 khiến Karen Gillian và Pom Klementieff rơi nước mắt. Ảnh: Disney.

Bản thân đạo diễn James Gunn cũng chia sẻ anh đã khóc rất nhiều trong quá trình viết và hoàn thành kịch bản Vol. 3 trước khi bị Disney sa thải hồi 2018. Tới năm 2019, Gunn đã được Disney thuê lại vào vị trí đạo diễn bộ phim. Phần thứ ba của loạt Guardians of the Galaxy được kỳ vọng là tác phẩm tràn đầy cảm xúc với cả người làm phim và khán giả.

Cũng theo chia sẻ từ vị đạo diễn, Guardians of the Galaxy Vol. 3 sẽ là lần cuối nhóm Vệ binh đời đầu xuất hiện cùng nhau. Thời gian qua, Internet đã xuất hiện nhiều giả thiết cho rằng hai nhân Drax the Destroyer (Dave Bautista) và Rocket (Bradley Cooper) sẽ bỏ mạng trong Guardians of the Galaxy Vol. 3. Trước đó, trong Guardians of the Galaxy Vol. 2, khán giả đã nói lời chia tay với một nhân vật rất được yêu mến là Yondu (Michael Rooker).

Phần phim thứ ba về đội Vệ binh Dải ngân hà được lên kế hoạch khởi quay vào cuối năm nay, sau khi đạo diễn James Gunn hoàn thành công việc ở dự án The Suicide Squad và TV series ngoại truyện Peacemaker. Cả hai đều là phim siêu anh hùng thuộc Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU).

Guardians of the Galaxy Vol. 3 dự kiến phát hành vào tháng 5/2023.