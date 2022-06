Diễn viên bán hàng siêu thị trước khi nổi tiếng

Kim Tae Ri có thời gian làm việc ở siêu thị, So Ji Sub là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp trong chín năm trước khi họ theo đuổi giấc mơ showbiz.

Những diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc trên màn ảnh cũng từng phải trải qua nhiều công việc làm thêm kiếm sống trước khi trở thành ngôi sao.

Vì vậy, những công việc mà họ đã làm trước khi ra mắt có thể gây ngạc nhiên. Từ nhân viên bán hàng siêu thị đến tiếp viên hàng không và thậm chí là đầu bếp.

Nhờ xuất phát điểm khác biệt, những diễn viên này đã rút ra được nhiều kinh nghiệm phong phú từ cuộc sống để khắc họa chân thực nhân vật của họ.

Xuất phát điểm khác biệt nhưng dàn diễn viên dưới đây đều có chung niềm đam mê với diễn xuất. Ảnh: Buhitter.

Kim Tae Ri: Nhân viên bán hàng siêu thị

Trước khi ngôi sao được công nhận trên toàn cầu với các vai diễn trong Twenty Five, Twenty One và Mr. Sunshine, Kim Tae Ri làm nhiều công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống, trong khi cố gắng vươn lên thành một nữ diễn viên.

Theo Soompi, cô làm việc tại các cửa hàng tiện lợi, chuỗi thức ăn nhanh, là người mẫu trong các quảng cáo truyền hình và video ca nhạc.

Trong cuộc phỏng vấn với E-news Exclusive, nữ diễn viên 32 tuổi chia sẻ rằng cô thậm chí còn làm nhân viên bán sữa đậu nành, sau đó được tuyển dụng để làm việc tại một quán cà phê.

Vận may đến với cô vì giành được vai diễn trong The Handmaiden của đạo diễn Park Chan Wook khi đã trải qua 1.500 buổi thử vai khác, theo The Smart Local.

Từ cô nhân viên bán sữa, Kim Tae Ri vụt lên thành sao nhờ sự nỗ lực không bỏ cuộc với nghiệp diễn xuất. Ảnh: Elle, Theqoo.

Go Min Si: Người tổ chức tiệc cưới

Go Min Si, ngôi sao của Youth Of May, Sweet Home, Love Alarm đã có con đường sự nghiệp khác biệt trước khi trở thành diễn viên.

Sau khi tốt nghiệp trung học và theo học ngành thẩm mỹ, cô làm công việc tổ chức đám cưới. Trò chuyện với Sports Kyunghyang, nữ diễn viên sinh năm 1995 tiết lộ rằng ước mơ thời thơ ấu của cô là trở thành diễn viên. Tuy nhiên, cô nghĩ một nghề thực tế hơn sẽ là tổ chức đám cưới, sau khi đọc bài báo về việc ngành công nghiệp cưới sẽ bùng nổ như thế nào trong tương lai.

Cuối cùng, sau khi làm việc được ba năm, cô bỏ việc và theo đuổi đam mê vì không hài lòng với sự nghiệp ban đầu, theo cuộc phỏng vấn của cô với Sports Khan. Với quyết định này, cô ra mắt trong web drama 72 Seconds năm 2016.

Go Min Si được chú ý nhiều hơn khi tham gia bộ phim Youth Of May cùng Lee Do Hyun. Ảnh: Soompi.

Pyo Ye Jin: Tiếp viên hàng không

Trước khi theo nghiệp diễn xuất với các vai trong Fight for My Way và Taxi Driver, Pyo Ye Jin được mệnh danh là tiếp viên hàng không trẻ tuổi nhất, làm việc tại một trong những hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc - Korean Air.

Theo Koreaboo, năm 19 tuổi, cô nhận được công việc này vào thời điểm còn đang học đại học.

Mặc dù vậy, với ước mơ trở thành diễn viên, cô đã nghỉ việc sau một năm rưỡi để bắt đầu thử thách mới. Trong chương trình I Live Alone, nữ diễn viên nhìn lại quãng thời gian đó và nói: "Khi nghĩ đến việc làm tiếp viên trong 10 năm, tôi cảm thấy ngột ngạt. Nó khiến tôi nhận ra rằng đó không phải là tương lai mà tôi mong muốn".

Pyo Ye Jin thành công nhờ những vai diễn phụ trong các bộ phim truyền hình đình đám. Ảnh: Soompi, Theqoo.

Kim Min Seok: Đầu bếp

Kim Min Seok, người được công nhận với các vai phụ trong bộ phim truyền hình Hậu duệ mặt trời và Chuyện tình bác sĩ, bắt đầu làm việc tại một nhà hàng Nhật Bản khi mới 17 tuổi để giúp đỡ gia đình, theo HanCinema.

Trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator, anh nói: "Tôi bắt đầu giao sashimi, sau đó làm việc trong nhà bếp. Tôi thậm chí đã chọn nghệ thuật ẩm thực làm chuyên ngành đại học của mình và có giấy phép về các món ăn Hàn Quốc, phương Tây và Nhật Bản".

Tận dụng lịch sử sáu năm nấu ăn để kiếm sống, nam diễn viên đã thể hiện kỹ năng dùng dao sashimi của mình trên nhiều chương trình như Radiostar và Long Live Independence.

Kim Min Seok có kinh nghiệm nấu ăn trong nhà hàng Nhật Bản. Ảnh: Star1.

So Ji Sub: Vận động viên bơi lội chuyên nghiệp

Một số diễn viên có nền tảng về thể thao, chẳng hạn như Song Joong Ki là vận động viên trượt băng tốc độ đường ngắn và Song Hye Kyo là vận động viên trượt băng nghệ thuật trong quá khứ. So Ji Sub là một trong những ngôi sao như vậy.

Với quá khứ là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp trong chín năm và thậm chí đã nhận được học bổng từ Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc, Rumor Has It đưa tin.

Trong chương trình radio trước đây của đài MBC, nam diễn viên sinh năm 1977 đề cập rằng anh bắt đầu làm người mẫu để kiếm tiền và cùng với đó là cơ hội diễn xuất. Giờ đây, anh trở thành một trong những diễn viên giàu nhất Hàn Quốc, với giá trị tài sản là 41 triệu USD .