Diễn viên Ashley Judd gặp tai nạn suýt chết giữa rừng ở Congo

Nhờ có dân bản địa, ngôi sao phim "Divergent" đã may mắn sống sót và trở về nhà an toàn sau chuyến thám hiểm ở Congo.

Ngày 17/2, trên Instagram, Ashley Judd kể lại trải nghiệm tồi tệ trong chuyến thám hiểm rừng sâu ở Cộng hòa Congo. Cô suýt mất mạng vì bị gãy chân, song may mắn được dân bản địa cứu giúp.

"Nếu không nhờ những người anh em ở Congo, tôi có thể đã mất một chân, thậm chí thiệt mạng vì máu chảy quá nhiều. Tôi thức dậy và khóc vì biết ơn. Tôi vô cùng xúc động trước tấm lòng và sự cứu rỗi của họ trong suốt hành trình 55 giờ đầy mệt mỏi".

Theo chia sẻ, ngôi sao người Mỹ gặp nạn sau khi chiếc đèn pin trên đầu bị hỏng khiến cô vấp ngã gãy chân. Rất nhanh chóng, Dieumerci - một người dân bản địa - đã đến và duỗi thẳng chân anh ra đặt dưới chân Judd để cố định phần chân bị gãy của nữ diễn viên.

Chân Ashley Judd bị gãy 4 chỗ, tổn thương dây thần kinh. Cô kể bản thân đã rất đau đớn trong khi Dieumerci vẫn ngồi yên suốt 5 tiếng giữa rừng sâu. Khi ấy, trời đang mưa to và Judd mô tả cô "đau đến tột cùng".

Ashley Judd xúc động vì được dân bản địa giúp đỡ. Ảnh: Instagram NV.

Khoảng 5 giờ sau, Ashley Judd và Dieumerci đã được một người dân bản địa khác là Papa Jean tìm thấy. Judd kể: "Papa phân tích tình trạng chân của tôi, và đưa tôi một que gỗ cắn vào để kìm đau đớn trong lúc anh ấy chỉnh lại xương về vị trí ban đầu. Tôi đã la hét và quằn quại, ôm chặt lấy Dieumerci".

Có tổng cộng 6 người Congo giúp Ashley Judd, hai trong số đó đặt nữ diễn viên lên võng và cáng cô đi suốt 3 giờ đồng hồ trên địa hình gồ ghề. Suốt chặng đường đó, Juedd đã nhiều lần bất tỉnh.

Hiện tại, ngôi sao Divergent sau khi trải qua ca phẫu thuật chỉnh xương ở thủ đô Kinshasa của Congo đã được chuyển đến bệnh viện tại Nam Phi. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc trước ân nghĩa của người dân nơi này.

Câu chuyện của Ashley Judd thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người gửi lời chúc mừng, động viên tinh thần cô và chia sẻ rộng rãi câu chuyện này trên các diễn đàn mạng xã hội.

Nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên Ashley Judd. Ảnh: Insider.

Ashley Judd sinh năm 1968, là diễn viên kiêm nhà hoạt động chính trị người Mỹ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô là con gái của ca sĩ nhạc đồng quê Naomi Judd và là em gái cùng cha khác mẹ của ca sĩ Wynonna Judd.

Trong sự nghiệp, Ashley Judd nổi tiếng với các phim Ruby in Paradise, Norma Jean & Marilyn, A Time to Kill, Kiss the Girls, Frida, Divergent... Kể từ năm 2016, Judd được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí cho UNFPA - Quỹ Dân số của Liêp Hợp quốc tập trung vào công tác bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản và tình dục.