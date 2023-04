Diễn viên Anh Đức: 'Không có chuyện tôi mệt mỏi vì dùng chất cấm'

Diễn viên Anh Đức là khách mời trong một sự kiện tại TP.HCM. Đây cũng là dịp hiếm hoi anh xuất hiện sau thời gian dài ngưng đóng phim hay tham gia các chương trình truyền hình.

Anh Đức diện áo sơ mi trắng họa tiết cùng quần jeans. Tuy nhiên anh khiến mọi người chú ý với gương mặt phờ phạc, dáng vẻ mệt mỏi và cười gượng gạo khi chụp ảnh trên thảm đỏ. Biểu cảm của nam diễn viên lập tức trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng.

Trên các diễn đàn, hình ảnh của Anh Đức khiến nhiều người xôn xao. Một số tài khoản khơi lại tin đồn nam diễn viên sử dụng chất cấm hồi năm 2020 và đặt nghi vấn mới dẫn đến những biểu hiện "lạ" trên gương mặt.

Chia sẻ với VietNamNet, Anh Đức cho biết nhận được thông tin trên từ một vài người bạn. Nam diễn viên nói buồn lòng khi những hình ảnh của mình bị mang ra bàn tán với góc nhìn tiêu cực. “Tôi khẳng định không có chuyện dùng chất cấm trước khi dự sự kiện như lời một số người tung tin hiện nay”, anh nói.

Anh Đức kể được mời đến dự khai trương phòng trà KV của chuyên gia trang điểm Phi Phi (người chuyên trang điểm cho Hoài Linh, Việt Hương, Hồng Vân, Minh Nhí…). Nam diễn viên đến sự kiện khá muộn nên chủ nhân sự kiện và các khách mời đã vào bên trong. Anh dự định tiến vào sân khấu thì lúc này một số YouTuber, quay phim yêu cầu quay lại thảm đỏ, tạo dáng để họ tác nghiệp.

“Tôi đang giảm cân để chuẩn bị cho một dự án phim sắp tới, cộng thêm biểu cảm tạo dáng không thoải mái. Không ngờ vài phút sau hình ảnh của tôi lại được tung lên mạng với những cái tít, nội dung câu view nhảm nhí”, nam diễn viên kể.

Anh Đức dự định giữ im lặng nhưng khi thấy sự việc đi xa, ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè anh quyết định lên tiếng thanh minh.

Nam diễn viên bức xúc: “Bao lần nghệ sĩ bị tung tin đồn nhảm, chúng tôi chỉ biết im lặng cho qua. Kể cả những tin đồn được xác thực là giả, chính những người đồn lại xem như chưa có gì. Vậy ai sẽ trả lại danh dự cho chúng tôi?”.

Chuyên gia trang điểm Phi Phi kỳ vọng phòng trà của mình sẽ là tụ điểm để các văn nghệ sĩ họp mặt ca hát, biểu diễn phục vụ khán giả. Một số nghệ sĩ đã có lịch biểu diễn tại đây như: Quang Hà - Hiền Thục, Lệ Quyên, Thanh Hà, Phương Thanh… trong dịp lễ sắp tới.

