Diễn viên Ấn Độ bị đảo lộn cuộc sống sau 'Trò chơi con mực'

Anupam Tripathi được biết đến sau vai diễn người nhập cư Pakistan trong "Trò chơi con mực". Nam diễn viên người Ấn Độ trước đó tham gia một số phim nhưng không nổi tiếng.

Theo Variety, Anupam Tripathi là ngôi sao đột phá của Ấn Độ. Nam diễn viên được nhiều người quan tâm sau khi xuất hiện trong Trò chơi con mực - bộ phim đang là hiện tượng toàn cầu. Trước khi có mặt trong bộ phim về trò chơi sinh tồn, anh góp mặt trong một số dự án điện ảnh, truyền hình cùng Song Joong Ki nhưng vai diễn không quá nổi bật.

Không kịp chuẩn bị để đón nhận sự nổi tiếng

Trong bộ phim của đạo diễn Hwang Dong Hyuk, Tripathi vào vai Ali Abdul, một người Pakistan xuất khẩu lao động trái phép ở Hàn Quốc. Abdul có cuộc sống bế tắc khi phải lo cho cả gia đình nhưng lại bị ông chủ giật nợ.

Anh quyết định tham gia cuộc chơi sinh tồn để giành lấy số tiền 45,6 tỷ won (tương đương 38 triệu USD ) để đổi đời. Ngay từ tập đầu tiên, Abdul thể hiện tính cách tốt bụng. Trong trò chơi hoa dâm bụt nở, anh là người cứu nam chính thoát chết trong gang tấc sau khi người này bị sảy chân.

Ở những tập sau, Abdul thể hiện bản thân là người đồng đội mạnh mẽ và có nghĩa khí. Đến trò chơi bắn bi, vì từng chịu ơn Sang Woo, anh không nỡ nhìn đồng đội bị mình hạ gục. Đây cũng là tập kết thúc của chàng trai nhập cư người Pakistan. Anh bị Sang Woo lợi dụng, cuối cùng kết thúc trò chơi trong tuyệt vọng. Cái chết của Ali Abdul để lại nhiều cảm xúc cho người chơi trong phim lẫn khán giả ngoài đời.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety, Anupam Tripathi cho rằng anh không ngờ bộ phim trở thành hiện tượng toàn cầu. “Tôi luôn mong bộ phim được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, khi nó trở thành hiện tượng toàn cầu, tôi đã không chuẩn bị kịp để đón nhận điều đó”, Tripathi nói.

Anh cho rằng đây là ngày cuộc sống của mình thay đổi. “Tôi vẫn nhớ ngày 17/9. Lúc 16h chiều, tôi vẫn ổn. Nhưng chỉ một tiếng sau, cuộc sống của tôi đảo lộn. Rất nhiều người nhắn tin cho tôi”, Tripathi nói.

Vai diễn Ali Abdul của Tripathiđể lại ấn tượng tốt. Ảnh: Netflix.

Cơ duyên Ali Abdul đến với vai diễn nàylà vào đầu năm 2020. Tháng 1/2020, sau khi về nước thăm gia đình, Tripathi trở lại Hàn Quốc để tiếp tục công việc diễn viên. Anh liên hệ với một công ty chuyên tuyển diễn viên nước ngoài thông thạo tiếng Hàn.

Nam diễn viên sau đó gửi đoạn video thử vai và được giám đốc casting của một công ty liên hệ. Đơn vị này đã giới thiệu anh với đạo diễn Hwang Dong Hyuk, cuối cùng Tripathi được giao cho vai diễn Ali. Theo lời Tripathi, anh biết đến nhiều tác phẩm của Hwang Dong Hyuk trước khi hợp tác với đạo diễn nổi tiếng, trong đó có The Fortress (2017).

“Vào thời điểm nhận vai, tôi không có thân hình chuẩn, gầy hơn so với yêu cầu của đạo diễn. Tôi phải tăng từ 5-6 kg để vào vai chàng trai nhập cư, lao động tay chân. Ali là nhân vật có sức mạnh thể chất”, nam diễn viên người Ấn nói.

Trong giai đoạn tiếp theo, anh phải làm quen để thể hiện vai diễn người Pakistan. Để hóa thân thành nhân vật gốc Trung Đông, anh xem phim tài liệu, video trên mạng để tìm hiểu cách nói chuyện, tính cách nhân vật. Nam diễn viên tìm đến đồng nghiệp người Pakistan tại Hàn Quốc để học cách sử dụng ngôn ngữ Urdu.

“Tôi đã cố gắng thể hiện nhân vật đúng nhất có thể. Do được chiếu trên Netflix, tôi cố gắng để kết nối với khán giả toàn cầu, khiến họ tin vào vai diễn. Tôi thậm chí gặp một số người quen gốc Pakistan, ghi lại cách họ trò chuyện để làm theo”, anh nói.

Tripathi ghi hình bộ phim trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 10/2020 và có khoảng một tháng tạm nghỉ vì Covid-19. “Tôi thực sự thích làm việc với ê-kíp. Họ dàn dựng cảnh quay hoành tráng, giúp tôi có cảm hứng làm việc. Quá trình đó không hề dễ dàng. Ali của tôi bước ra từ đó và được mọi người yêu thích. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó”, diễn viên người Ấn Độ chia sẻ.

Khi được hỏi về phần hai của phim, Anupam Tripathi từ chối trả lời. “Tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì. Điều đó phụ thuộc vào đạo diễn, biên kịch và đội ngũ sản xuất. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng phần hai của phim được khởi chiếu vì mọi người điều yêu thích”.

Diễn viên Ấn Độ giành học bổng diễn xuất ở Hàn Quốc

Theo Variety, Tripathi sinh ra và lớn lên ở New Delhi, Ấn Độ. Thuở nhỏ, anh định theo đuổi đam mê âm nhạc. Tuy nhiên, trong quá trình học tập, anh tìm thấy niềm đam mê lớn hơn với sân khấu sau khi đóng vai nô lệ trong vở kịch Spartacus. Từ năm 2006-2010, Tripathi là thành viên của Behroop - đội kịch từng được biên kịch Shahid Anwar dẫn dắt.

“Tôi thích thú khi được hóa thân vào vai diễn. Thật hấp dẫn khi bạn đang là ai đó, sau đó trở lại với con người thật của mình”, Tripathi nói.

Về lý do lập nghiệp ở Hàn Quốc, Tripathi cho biết đây là cơ duyên rất tình cờ. Trước đây, anh dự định nộp đơn vào trường Quốc gia Kịch nghệ Ấn Độ - cơ sở danh tiếng đào tạo ra những ngôi sao của Bollywood bao gồm Naseeruddin Shah, Irrfan Khan, Adil Hussain và Nawazuddin Siddiqui.

Anupam Tripathi muốn thử sức ở Hàn Quốc trước khi về quê nhà Ấn Độ. Ảnh: Variety.

Song, một người bạn thông báo anh nhận được học bổng Arts Major Asian từ Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Tripathi quyết định sang xứ kim chi du học từ năm 2010. Ban đầu, nam diễn viên gặp rào cản ngôn ngữ. Anh nhanh chóng hòa nhập và thành thạo tiếng Hàn sau chưa đầy hai năm.

Sau khi tốt nghiệp, Tripathi xuất hiện trong một số bộ phim và chương trình truyền hình, trong đó có Ode to My Father (2014), hai bộ phim do Song Joong Ki đóng chính gồm Hậu duệ mặt trời (2016) và Space Sweepers (2021).

“Diễn xuất với tôi là đam mê. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi bộ môn này”, Tripathi nói. Nam diễn viên vừa đăng ký học thạc sĩ về diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc và tiếp tục giành học bổng.

Về tương lai, Tripathi nói anh tiếp tục làm việc liên quan đến nghệ thuật. Anh muốn xem bản thân tiến xa đến đâu trên con đường nghề nghiệp. Anh nghĩ đến việc phát triển tương lai ở Hàn Quốc trước khi về nước.

“Khi ở Ấn Độ, tôi chỉ đóng kịch trên sân khấu. Tôi thích thể hiện bản thân mình. Ước mơ lớn nhất của tôi là biểu diễn trước khán giả quê nhà”, anh nói thêm.