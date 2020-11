Diễn viên 25 tuổi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2020

Người đẹp từng tham gia phim điện ảnh lẫn truyền hình như Love9, Happiness, The Dinner, Kidnap, Mind Cage , Love To The Power of Four, HEX... Năm 2018, cô góp mặt trong show truyền hình lấy chủ đề sức khỏe sinh sản và tình dục.