Diễn viên 23 tuổi say mê Leonardo DiCaprio

Victoria Lamas, con gái của diễn viên Lorenzo Lamas, thừa nhận phải lòng Leonardo DiCaprio nhưng phủ nhận thông tin hẹn hò.

Trả lời phỏng vấn New York Post, diễn viên Lorenzo Lamas nói con gái của anh là Victoria Lamas rất thích Leonardo DiCaprio. Theo lời kể, bộ đôi gặp gỡ vào tháng trước.

"Con bé rất say mê Leo", sao phim Falcon Crest chia sẻ. Anh cho biết thêm: "Tuy nhiên, tôi khuyên con gái nên xem mối quan hệ này như một kỳ nghỉ - chỉ cần tận hưởng càng nhiều càng tốt. Và nếu nó kéo dài hơn kỳ nghỉ thông thường, thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu không, con hãy bảo vệ trái tim mình vì con còn rất trẻ".

Diễn viên 23 tuổi phải lòng tài tử Hollywood. Ảnh: New York Post.

Lorenzo cho biết Victoria hào hứng khi nhắc đến tài tử hàng đầu Hollywood. Anh cũng cảm thấy vui nếu con gái nên duyên với Leo. "Đã lâu rồi con bé chưa có mối quan hệ nghiêm túc. Con gái tôi sở hữu trái tim rộng lượng và có xu hướng cho đi thoải mái", Lorenzo tâm sự.

Tuy nhiên, nữ diễn viên 23 tuổi khẳng định với bố mình rằng cô và Leo không hẹn hò. Cả hai chỉ là bạn bè và từng gặp nhau trong câu lạc bộ ở Tây Hollywood. Victoria trách bố vì chia sẻ chuyện cá nhân trên báo.

Do vậy, Lorenzo phải lên tiếng đính chính: "Victoria phải lòng Leo, nhưng họ không yêu nhau. Con bé không muốn điều đó xảy ra. Sẽ thật xấu hổ nếu Victoria đọc được một bài báo đưa tin rằng con bé đang hẹn hò với Leo nhưng nam diễn viên lại phủ nhận".

Victoria Lamas và Leonardo DiCaprio đi chơi cùng nhau. Ảnh: BackGrid.

Victoria Lamas, 23 tuổi, bị các tay paparazzi của Page Six bắt gặp rời The Bird Streets Club ở Hollywood cùng Leonardo DiCaprio vào tối 21/12. Họ lên xe cùng nhau và đi ăn tối.

Theo IMDb, Victoria Lamas là con gái của thứ 6 của nam diễn viên Lorenzo Lamas. Không chỉ nối nghiệp diễn xuất của bố, Victoria còn là người mẫu có gần 23.000 người theo dõi trên Instagram. Cô từng đóng vai nhỏ trong The Last Thing the Earth Said, Two Niner và A Virtuous Role cũng như tham gia các phim truyền hình khác nhau.