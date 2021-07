Diễn viên 18 tuổi công khai là người song tính

Trước khi công khai có thể yêu cả nam và nữ, Jack Dylan Grazer thường được nghi là gay khi lồng tiếng cho nhân vật trong phim hoạt hình "Luca".

Theo People, Jack Dylan Grazer đã công khai mình là người song tính luyến ái (có thể yêu cả nam lẫn nữ). Thông tin được nam diễn viên 18 tuổi tiết lộ trong livestream trên Instagram.

Khi được một người hỏi Grazer có phải người đồng tính không, ngôi sao IT trả lời: "Tôi là Bisexuality - song tính luyến ái". Cùng lúc, người hâm mộ cũng phát hiện Grazer đã thay đổi từ xưng hô trên mạng xã hội thành anh ấy/họ.

Jack Dylan Grazer công khai là người thuộc cộng đồng LGBTQ+.

Dylan Grazer bị nghi ngờ giới tính sau khi lồng tiếng cho Alberto, một thủy quái 14 tuổi và là bạn thân của Luca (Jacob Tremblay lồng tiếng) trong phim hoạt hình Luca. Cả hai khao khát khám phá thế giới loài người ở Portorosso, Italy.

Người hâm mộ đã rất yêu thích cặp nhân vật khi phim được chiếu trên Disney+ hồi tháng trước. Nhiều người cho rằng cốt truyện của Luca làm gợi nhớ đến những mẫu chuyện dành cho cộng đồng LGBTQ+.

Song, đạo diễn của phim là Enrico Casarosa đã phủ nhận điều này. Ông chia sẻ trên Yahoo!: "Không, tất cả điều diễn ra chỉ là tình bạn thuần khiết. Alberto và Luca là bạn thân. Bộ phim không phải phiên bản hoạt hình của Call Me By Your Name".

Tuy nhiên, trước sự gán ghép cuồng nhiệt từ các fan, nhà làm phim 50 tuổi nói sẽ cân nhắc sản xuất phần phim tiếp theo, trong đó ẩn ý rằng "sẽ rất tuyệt nếu Alberto và Luca quay lại rồi yêu nhau".

Jack Dylan Grazer sinh năm 2003, là nam diễn viên người Mỹ nổi tiếng từ năm 2017 với vai Eddie Kaspbrak trong phim IT. Năm 2019, anh góp mặt trong phim siêu anh hùng Shazam! với vai Freddy Freeman.

Theo People, chuyện công khai xu hướng giới tính ở giới giải trí không còn mới nhưng luôn khiến người hâm mộ bất ngờ.

Hồi tháng 4, trong chương trình Good Morning America, cựu ngôi sao bóng bầu dục Colton Underwood đã công khai là người đồng tính, dù trước đó anh từng tham gia The Bachelor - show hẹn hò dành cho nam và nữ.