Diễn viên 13 tuổi đóng phim siêu anh hùng cùng The Rock

Diễn viên nhí Bodhi Sabongui được chọn vào một vai diễn quan trọng trong “Black Adam”. Phim do Jaume Collet-Serra đạo diễn, thuộc Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU).

The Hollywood Reporter đưa tin sao nhí Bodhi Sabongui là gương mặt mới nhất gia nhập dàn diễn viên của Black Adam - bộ phim siêu anh hùng thuộc DCEU do New Line Cinema và DC Film hợp tác sản xuất.

Black Adam theo chân cuộc phiêu lưu hành động của gã phản anh hùng quyền năng Black Adam (Dwayne Johnson). Nhân vật do Bodhi Sabongui thủ vai được hé lộ sẽ giữ vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của DCEU.

Bodhi Sabongui và bạn diễn trong The Babysitters Club. Ảnh: Netflix.

Dù cốt truyện Black Adam vẫn chưa được hé lộ, thông tin ban đầu cho biết phim sẽ đưa lên màn ảnh Justice Society, biệt đội siêu anh hùng chủ lực của DC trước khi Justice League xuất hiện.

Phim có sự góp mặt của Pierce Brosnan trong vai Doctor Fate, Aldis Hodge thủ vai Hawkman, Noah Centineo là Atom Smasher và Quintessa Swindell nhận vai Cyclone. Những gương mặt khác xuất hiện trên phim còn có Marwan Kenzari, Sarah Shahi, và James Cusati-Moyer.

Bodhi Sabongui 13 tuổi, là nam diễn viên người Mỹ gốc Canada. Sabongui cũng là nhà hoạt động trong phong trào bảo tồn di sản văn hóa Ai Cập. Sabongui từng góp mặt trong các bộ phim DC’s Legends of Tomorrow của đài CW, A Million Little Things của ABC và The Babysitters Club, The Main Event của Netflix. Black Adam là dự án điện ảnh quy mô bom tấn đầu tiên của Sabongui.

Ngày 28/3, trên Instagram cá nhân, Dwayne Johnson đã thông báo với công chúng ngày phát hành chính thức của Black Adam bằng một đoạn clip hoành tráng. Tác phẩm siêu anh hùng được ấn định ngày ra rạp 29/7/2022, chính giữa mùa phim bom tấn hè của Hollywood.