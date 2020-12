Diễn tập tình huống 5 ôtô đâm liên hoàn ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 8/12, Tổng Công ty phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông (C08), Công an huyện An Lão, chính quyền địa phương và các đơn vị cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy tổ chức diễn tập xử lý sự cố tắc đường tại nhánh A, nút giao thông quốc lộ 10 - đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (thuộc địa phận xã Quang Trung, huyện An Lão, Hải Phòng).