Diễn tập phong tỏa khu dân cư ở Hạ Long khi có ca mắc Covid-19

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Công an phường Bạch Đằng, cho biết các trường hợp chống đối sẽ yêu cầu lực lượng dân quân phối hợp cùng công an khu vực tổ chức khống chế đưa đi cách ly và lập biên bản xử phạt do vi phạm quy định phòng chống dịch.