Diện mạo phim Việt giờ vàng năm 2023

Các tác phẩm đề tài tình cảm gia đình với những mâu thuẫn, xung đột dự kiến vẫn phủ sóng khung phim giờ vàng vào đầu năm tới.

Một điều dễ nhận thấy là thị trường phim truyền hình Việt 2022 không sôi động, thiếu tác phẩm ấn tượng. Nếu như 2021 có Hương vị tình thân hay Cây táo nở hoa từng tạo hiệu ứng rầm rộ, được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn phim, 2022 là một năm trầm lắng.

Thậm chí, một số tác phẩm liên tục gây tranh luận về kịch bản, diễn xuất.

Ít dấu ấn

Trong số những tác phẩm lên sóng và kết thúc vào năm 2022, Đấu trí, Bão ngầm là hai phim mang đề tài chính luận, cảnh sát hình sự. Còn lại, Thương ngày nắng về 2, Lối về miền hoa, Gara hạnh phúc, Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, Thông gia ngõ hẹp đều có nội dung về tình cảm gia đình, đời sống hàng ngày.

Được chú ý và tạo hiệu ứng nhất có lẽ vẫn là Thương ngày nắng về 2 - tác phẩm dựa trên kịch bản gốc Hàn Quốc Mother of mine. Phim quy tụ dàn diễn viên hùng hậu và đều thể hiện tròn vai, có thể kể đến nghệ sĩ Thanh Quý, Minh Hòa, Lan Hương, Trung Anh, Lan Phương, Huyền Lizzie, Doãn Quốc Đam, Ngọc Huyền... Tình mẫu tử thiêng liêng, tấm lòng của người mẹ già hết lòng vì các con - ngay cả khi chúng đã trưởng thành, lập gia đình - chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả, khiến họ đồng cảm, yêu mến và dõi theo phim.

Từng có giai đoạn Thương ngày nắng về bị phản ứng tình tiết dài dòng, đẩy drama mẹ chồng nàng dâu thái quá. Song, sau tất cả, phim đã có một cái kết ở mức trọn vẹn, hài hòa.

Thương ngày nắng về 2 và Gara hạnh phúc được chú ý trong năm 2022.

Lối về miền hoa, Gara hạnh phúc thuộc nhóm tác phẩm được gói gọn dưới 30 tập và mang đến những tín hiệu tích cực. Kịch bản được xây dựng theo hướng pha trộn màu sắc hài, dí dỏm, lấy người trẻ làm trọng tâm. Đây cũng là hai phim ít gây tranh luận trong năm qua. Trọng Lân, Anh Đào, Mạnh Quân, Duy Hưng, Quỳnh Kool, Quỳnh Lương... đều nhận được những phản hồi tốt về vai diễn. Nhất là Duy Hưng, nhờ vai Trung "trâu" với những câu nói đặc trưng, anh trở thành hiện tượng trên mạng xã hội thời gian qua. Với Quỳnh Kool, Gara hạnh phúc là cơ hội để cô thay đổi hình tượng trên màn ảnh, không còn gò bó trong dạng nhân vật tiểu thư xinh đẹp, đỏng đảnh.

Chưa thể đánh giá ở mức xuất sắc nhưng điểm cộng của Lối về miền hoa hay Gara hạnh phúc là không đi vào vết xe đổ dài dòng, lan man, gây ức chế mà nhiều phim truyền hình Việt từng mắc. Vì lẽ đó, phim có chỗ đứng nhất định trong lòng người xem.

Loạt tranh cãi

Trong năm 2022, tranh cãi của phim truyền hình lấn át thành tích. Bão ngầm, Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, Thông gia ngõ hẹp vấp phải phản ứng trái chiều suốt quá trình lên sóng.

Bão ngầm là tác phẩm đề tài cảnh sát hình sự 72 tập, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tiến sĩ Đào Trung Hiếu và do Đinh Thái Thụy đạo diễn. Nội dung phim xoay quanh cuộc chiến của lực lượng công an và tội phạm ma túy.

Điểm trừ lớn của Bão ngầm nằm ở sạn diễn xuất. Việc lồng tiếng (tự lồng hoặc người khác lồng) khiến cho một số nhân vật có màn hóa thân chưa đạt, gây khó chịu cho người xem. Vai nữ chính Hạ Lam (Cao Thái Hà) có những phân cảnh tâm lý nặng diễn chưa tới, gây tiếc nuối. Thanh Bi (vai thiếu úy Yến), Hải Lê (vai bác sĩ Hùng) và nhiều tuyến vai phụ khác gặp hạn chế về diễn xuất, đài từ, tạo nên một tổng thể kém hoàn chỉnh. Điều này chứng tỏ khâu tuyển chọn diễn viên và hậu kỳ chưa có sự trau chuốt cần thiết cho một dự án dài hơi.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, trong quá trình kiểm duyệt, phim bị cắt tổng cộng khoảng 600 phút. Đây là một trong những lý do khiến mạch phim có lúc rời rạc, gây khó hiểu, chưa đảm bảo được tính logic.

Hà Việt Dũng và Cao Thái Hà trong phim Bão ngầm.

Với Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ (Việt Anh, Lã Thanh Huyền, Thúy Hằng đóng chính) hoặc Thông gia ngõ hẹp (nghệ sĩ Chí Trung, Trọng Trinh đóng chính), hai phim này gây thất vọng do nội dung kịch bản nhàm chán, luẩn quẩn, bế tắc. Thông gia ngõ hẹp chỉ vỏn vẹn 21 tập nhưng liên tục bị phàn nàn tình tiết rời rạc, thiếu sức hút. Nhiều phân đoạn bị cho là vô lý, có thể kể đến cảnh con dâu trốn mẹ chồng trong tủ quần áo, thông gia cãi vã, đánh lộn... Yếu tố hài vì thế cũng giảm dần theo từng tập phim, khó níu khán giả ngồi lại trước màn ảnh.

Phim gia đình vẫn phủ sóng đầu 2023

Mẹ rơm, Hành trình công lý, Đừng làm mẹ cáu dự kiến kéo dài đến đầu năm 2023. Ngoài ra, một dự án mới sẽ tiếp sóng Mẹ rơm mang tên Dưới bóng cây hạnh phúc (đạo diễn Vũ Trường Khoa) - tiếp tục là đề tài hôn nhân, gia đình.

Mẹ rơm (Thái Hòa đảm nhận vai chính), sau giai đoạn đầu gây ấn tượng, tạm thời chững lại ở khúc cuối. Lúc này, nhân vật Mô gù cùng con gái Hạt Dẻ đang chật vật mưu sinh tại thành phố sau khi phải bỏ làng ra đi. Nội dung những tập gần đây xoay quanh cha con Mô gù và Hồng (Ngọc Lan), tình huống không còn kịch tích như lúc đầu, dù các tuyến nhân vật vẫn diễn tròn vai và cảm xúc.

Đừng làm mẹ cáu, sau gần 10 tập, bước đầu được đón nhận với phản ứng tích cực chiếm đa số. Chuyện phim kể về Hạnh (Quỳnh Kool), cô gái chuẩn bị bước chân vào đại học thì biến cố ập đến. Chị của Hạnh gặp tai nạn rồi qua đời, khiến cô không những mất nhà cửa mà còn bất đắc dĩ trở thành mẹ của một đứa trẻ (tên Happi). Hạnh gặp rất nhiều khó khăn, không có tài chính khi làm mẹ đơn thân.

Phim gia đình vẫn chiếm số lượng lớn trên màn ảnh.

Điểm khác của Đừng làm mẹ cáu so với những tác phẩm truyền hình gần đây là dành nhiều đất diễn hơn cho tuyến nhân vật nhí - Happi (An Nhiên đóng) và Voi (Tuấn Phong). Câu chuyện của người lớn, được lồng ghép trong từng mẩu chuyện hồn nhiên của những đứa trẻ, mang đến màu sắc mới cho đề tài vốn đã cũ. Màn hóa thân của Nhan Phúc Vinh, Bình An, Quỳnh Kool, Quỳnh Lương - đến lúc này - đều tròn trịa, vừa vặn.

Tuy nhiên, để dự đoán, với mạch phim hiện tại, Đừng làm mẹ cáu khó tạo được cú đột phá hoặc đủ sức gây sốt.

Gây tiếc nuối và đáng bàn nhất hiện nay là Hành trình công lý, bộ phim dựa trên kịch bản The good wife của Mỹ. Quy tụ dàn diễn viên chính gồm Hồng Diễm, Việt Anh, Thu Quỳnh, Hà Việt Dũng, tác phẩm khai thác đề tài luật sư, kiểm sát viên, phá án, tâm lý tình cảm từng nhen nhóm được kỳ vọng thành “bom tấn” của màn ảnh Việt.

Thế nhưng, hơn 30 tập phim trôi qua, Hành trình công lý nhận nhiều phản ứng trái chiều, bị chê đầu voi đuôi chuột. Ban đầu, chuyện phim được mở ra bằng tình huống kịch tính - Hoàng (Việt Anh) ngoại tình, rồi nhân tình bị sát hại. Hoàng trở thành đối tượng tình nghi. Theo nội dung giới thiệu, Phương (Hồng Diễm) quay lại với công việc luật sư sau 10 năm gián đoạn và sẽ giúp chồng minh oan.

Song sau hàng chục tập phim, Hành trình công lý vẫn luẩn quẩn ở chuyện hôn nhân gia đình tan vỡ, Hoàng tìm cách níu kéo và Phương không chấp nhận. Quân - bạn học cũ - là người luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên, hỗ trợ Phương làm nghề. Và rồi, vẫn theo mô-típ cũ, Quân tỏ tình, muốn trở thành người đàn ông của Phương. Hoàng ghen tuông trong bất lực. Tập phim mới nhất xuất hiện thêm nhân vật bạn gái của Quân và cô này tìm gặp Phương.

Vụ việc liên quan đến Hoàng bị chìm vào quên lãng một cách khó hiểu, mạch phim đứt đoạn do xuất hiện thêm những vụ án khác. Khán giả tỏ ra mệt mỏi, không ngừng đặt câu hỏi khi nào hành trình tìm công lý của Phương mới bắt đầu.

Hành trình công lý khiến người xem mệt mỏi.

Sau loạt tác phẩm không đạt được hiệu ứng tốt và giữa bối cảnh phim đề tài gia đình vẫn phủ sóng nhưng sức hút giảm, Dưới bóng cây hạnh phúc rơi vào thế khó. Chuyện phim kể về cuộc đời làm dâu của Son (Kim Oanh đóng). Son luôn dành tình cảm, quan tâm chân thành đến các thành viên trong nhà, từ bố chồng cho đến em rể, em dâu. Tuy nhiên, vì quá ôm đồm, cô vô tình gây ra rắc rối, bị mọi người chê trách rồi tổn thương… Còn quá sớm để dự đoán tương lai của đứa con tinh thần từ đạo diễn Vũ Trường Khoa - người từng tạo nên thành công cho Sống chung với mẹ chồng.

Nhưng để có thành tích khả quan, chắc chắn phim cần thoát khỏi những mô-típ cũ, câu chuyện cũ, tình huống cũ. Khi được hỏi về sự kỳ vọng dành cho tác phẩm mở màn 2023, đạo diễn Vũ Trường Khoa chia sẻ với mỗi phim, anh và ê-kíp cố gắng làm tốt nhất trong phạm vi có thể và sẵn sàng tâm lý đón nhận khen chê.