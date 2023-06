Diện mạo người làm việc từ xa vào năm 2100 bị phản ứng

Hình ảnh gù lưng, tăng cân của người làm việc từ xa trong nhiều năm tới bị cho là cách các công ty kêu gọi, thu hút nhân viên trở lại văn phòng.

Công ty Furniture At Work gây tranh cãi khi đưa ra mô tả diện mạo người làm việc từ xa vào năm 2100.

Các nhà nghiên cứu tại công ty nội thất Furniture at Work đã tạo ra một mô hình cho thấy những người làm việc tại nhà sẽ trông như thế nào trong nhiều năm tới, theo LADbible.

Cụ thể, Anna - mô hình được các nhà nghiên cứu thiết kế - bị gù lưng, có đôi mắt thâm quầng, đỏ ngầu và sưng húp do nhìn chằm chằm vào màn hình cả ngày và đôi tay co lại giống như móng vuốt. Bên cạnh đó, Anna cũng tăng cân khá nhiều, tay chân sưng, hệ thống miễn dịch yếu do không có không khí trong lành và ít tập thể dục.

“Anna thể hiện nhiều tác động vật lý do sử dụng công nghệ liên tục, tiếp xúc với màn hình và ngồi ở tư thế xấu. Ngoài ra, cô ấy cũng có các triệu chứng liên quan đến sức khỏe tinh thần”, đại diện Furniture at Work giải thích.

Tuy nhiên, những hình ảnh của Anna nhận nhiều phản ứng trên mạng xã hội, nhất là từ những người đang làm việc từ xa. Họ cho rằng các hình ảnh này chỉ nhằm thu hút mọi người quay lại văn phòng làm việc, theo Insider.

"Những người làm việc từ xa không cần phải ngồi một chỗ trong 8 tiếng liên tục. Họ có thể tập thể dục, ngủ, duỗi người giãn cơ và tất cả những việc nhân viên bình thường không thể làm trong văn phòng", người dùng Twitter @catalinmpit viết.

"Giờ ở nhà, tôi thậm chí còn tập thể dục nhiều hơn, chuẩn bị những bữa ăn lành mạnh hơn thay vì mua mang đi...", tài khoản @DThompsonDev bình luận.

Người làm việc từ xa được miêu tả lưng gù, tăng cân, mắt đỏ, sưng và có hệ miễn dịch kém.

Tài khoản @strawhatcrypto cho rằng những người không làm việc từ xa cũng đã trông giống mô hình được miêu tả: "Đây là hình ảnh một người Mỹ bình thường vào năm 2023".

Để tạo dựng diện mạo của nhân viên làm việc từ xa trong tương lai, Furniture At Work cho biết đã sử dụng "nghiên cứu khoa học" và cộng tác với "các chuyên gia chăm sóc sức khỏe". Công ty không công bố cụ thể chính xác phương pháp được sử dụng.

Những tác động lâu dài mà công việc từ xa có thể gây ra đối với cơ thể con người vẫn đang được nghiên cứu. Nhưng một nghiên cứu năm 2021 của một số trường đại học ở Nhật Bản đã tìm ra bằng chứng cho thấy làm việc từ xa có thể giảm căng thẳng về thể chất và tâm lý.

Xu hướng làm việc từ xa cũng đang được nhiều người áp dụng và ưa chuộng, nhất là kể từ sau đại dịch.

Theo Business Insider, các nhà quản lý đang hy vọng có thể lôi kéo người lao động quay trở lại văn phòng làm việc. Trong khi đó, các nhân sự cho rằng họ đáp ứng đủ điều kiện để có thể làm việc ở bất cứ đâu.

Đặc biệt, các công ty ở Thung lũng Silicon, nơi từng dẫn đầu về xu hướng làm từ xa, đang gặp chật vật, thậm chí gây ra căng thẳng trong quá trình dịch chuyển nhân sự từ nhà quay lại công ty, CNN đưa tin.