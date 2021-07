Diện mạo mới của Cruz Beckham

Cruz Beckham học theo Romeo cắt tóc húi cua, nhưng chàng trai 16 tuổi nổi bật hơn với màu tóc hồng.

Theo Daily Mail, hình ảnh với kiểu tóc hồng là sự thay đổi lớn về hình ảnh của con trai danh thủ Anh trong năm. Trên Instagram, ảnh Cruz Beckham khoe màu tóc mới thu hút gần 500.000 lượt thích.

Gia đình Beckham để lại bình luận khen con trai. Trong đó, Victoria Beckham viết: "Mái tóc là tất cả đối với cậu ấy". Một số người bạn còn nhắn nhủ Cruz: "Chào mừng cậu gia nhập câu lạc bộ tóc hồng".

Cruz Beckham khoe tóc mới. Ảnh: @cruzbeckham.

Nguồn tin cho biết đây là lần đầu Cruz thử màu tóc nổi bật, sau thời gian dài gắn bó với mái tóc vàng quen thuộc. Cruz cũng được cho là lấy cảm hứng mái tóc húi cua từ anh trai Romeo.

Cruz Beckham (sinh năm 2005) đang bước vào giai đoạn dậy thì nên có nhiều sự thay đổi ngoại hình và tính cách. Theo The Sun, Cruz chăm chút vẻ ngoài và luôn cập nhật những xu hướng thịnh hành trong làng mốt.

Trong gia đình, Cruz là thành viên có năng khiếu nghệ thuật nhất. Nếu Brooklyn mê nhiếp ảnh, Romeo yêu thích quần vợt thì Cruz bộc lộ khả năng ca hát từ nhỏ. Dòng nhạc Cruz yêu thích là thể loại ballad nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.

Năm 2016, khi mới 11 tuổi, Cruz phát hành đĩa đơn đầu tay If Every Day Was Christmas, hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc Rodney Jerkins. Toàn bộ số tiền thu được từ sản phẩm này được quyên góp cho quỹ từ thiện Global Make Some Noise.

Cruz Beckham được kỳ vọng sẽ trở thành Justin Bieber thứ hai trong lĩnh vực âm nhạc. Ảnh: @cruzbeckham.

Trả lời phỏng vấn, Cruz cho biết mình thần tượng Justin Bieber. Thậm chí trước đó, Cruz còn ký hợp đồng với Scooter Braun, quản lý cũ của giọng ca Baby để được dẫn dắt trên con đường âm nhạc.

Vợ chồng Beckham tự hào về tài năng của con trai. Trên tài khoản cá nhân, David và Victoria thường chia sẻ các đoạn clip cover của Cruz. Hồi tháng 7/2018, Cruz được trầm trồ với clip vừa hát vừa đàn guitar hit Love Yourself.