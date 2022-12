Diện mạo lễ hội Vinpearl - VinWonders rực rỡ khắp ba miền

Trở về nơi nghỉ ngơi trong hệ thống khách sạn của Vinpearl tại Phú Quốc, không khí Giáng sinh vẫn rộn ràng theo chân du khách. Cây thông trong mỗi sảnh khách sạn được đầu tư và trang trí hoành tráng, tinh tế. Bất kể ngày đêm, các cung đường ở Phú Quốc United Center đều rộn ràng trong âm thanh trong trẻo của giai điệu Jingle bells, All I want for Christmas is you, Last Christmas... Mọi góc phố sáng rực nhờ sắc xanh, đỏ nổi bật của cây thông, hộp quà, ông già Noel…