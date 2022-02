Diện mạo khác lạ của ngôi sao 'Harry Potter'

Sau tài tử Chris Pine, đến lượt Daniel Radcliffe của "Harry Potter" thay đổi tạo hình râu ria cho phim mới.

People gọi Daniel Radcliffe là "bậc thầy ngụy trang" khi xuất hiện với bờm tóc bồng bềnh, xoăn tít và hàm râu đậm đen ở thành phố Los Angeles, Mỹ hôm 20/2. Ngoại hình có phần đứng tuổi hiện tại khác xa vẻ gọn gàng trước đó của nam diễn viên.

Theo nguồn tin, đây là tạo hình của Radcliffe cho bộ phim tiểu sử WEIRD: The Al Yankovic Story kể về cuộc đời vua nhạc chế "Weird Al" Yankovic. Tác phẩm được sản xuất từ đầu tháng 2 ở Los Angeles, chỉ sau một tháng Radcliffe gật đầu đảm nhận vai chính.

Phát biểu với truyền thông, Yankovic, 62 tuổi, cho biết rất xúc động khi ngôi sao Harry Potter thể hiện lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời và sự nghiệp của ông. "Các thế hệ sau sẽ nhớ Daniel vì vai diễn này", Yankovic nói.

Daniel Radcliffe xuất hiện với diện mạo khác lạ hơn bình thường. Ảnh: Eonline.

Yankovic nổi tiếng với tài phổ nhạc chế từ thời còn là thiếu niên. Ông từng khiến các bản hit của Michael Jackson đến Billy Ray Cyrus trở nên sống động theo cách riêng. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng phổ lời chế cho các bản nhạc phim của Mad Men, Scandal, Homeland, Modern Family và Game of Thrones.

People cho biết WEIRD: The Al Yankovic Story sẽ khám phá mọi khía cạnh trong cuộc đời Yankovic - từ hành trình nổi lên như vũ bão với bản hit Eat It và Like a Surgeon, đến những cuộc tình, lối sống phóng túng của nam nghệ sĩ.

Radcliffe được chọn hóa thân vào nhân vật vì hội tụ đủ kỹ năng, sự sáng tạo trong diễn xuất, sự tự tin và khiếu hài hước giống "bản gốc". "Tôi nghĩ bây giờ tôi là một bản sao", tài tử Harry Potter chia sẻ về vai diễn mới. Bộ phim do Funny or Die và Tango sản xuất chưa ấn định ngày phát hành.

Hôm 12/2, truyền thông Hollywood đưa tin một tài tử khác là Chris Pine cũng thay đổi diện mạo cho phim mới. Theo đó, anh để râu xồm xoàm, che nửa khuôn mặt và ăn mặc thoải mái để chuẩn bị đóng phim Poolman.

Ngoài vai chính, Pine còn giữ vị trí đạo diễn, trực tiếp chỉ đạo các bạn diễn Annette Bening và Danny DeVito.