Diện mạo gây sốc của Liam Payne

Giọng ca "What makes you beautiful" xuất hiện trên thảm đỏ ở London với gương mặt góc cạnh khó nhận ra. Nhiều ý kiến cho rằng anh sử dụng filler hoặc can thiệp loại bỏ mỡ má.

Gương mặt Liam Payne được nhận xét có sự thay đổi đáng kể. Ảnh: Wire Image. Ngày 17/3 (theo giờ Mỹ), Pagesix đưa tin Liam Payne gây chú ý với diện mạo khác lạ trên thảm đỏ. Theo một số chuyên gia, nam ca sĩ can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ dẫn tới những thay đổi đáng kể trên gương mặt. "Trước đây anh ấy vốn có ngoại hình không tệ. Hiện tại, khuôn mặt của Liam thay vì trông mềm mại và hơi mũm mĩm, lại trở nên sắc cạnh, giống người mẫu", Tiến sĩ Ramtin Kassir lên tiếng. Ông chính là bác sĩ phẫu thuật cho những người nổi tiếng như Melissa Gorga hay Lele Pons,... Nhiều chuyên gia khác cũng đồng tình với ý kiến này. Họ đánh giá ngoại hình mới của Liam nhìn nam tính hơn, với các đường nét sắc sảo, góc cạnh và khác biệt đáng kinh ngạc so với trước đây. Theo nguồn tin của Pagesix, nhiều khả năng cựu thành viên One Direction dùng filler (chất làm đầy) để tạo nét trên gương mặt. Bác sĩ Weinberger cho rằng Liam tiêm filler xương hàm, môi, cằm và sử dụng một loại Botox duy trì thường xuyên. Trước đó, gương mặt ngôi sao 29 tuổi không quá góc cạnh. Ảnh: BFI. Tuy nhiên, Tiến sĩ Azza Halim - một chuyên gia thẩm mỹ và y học chức năng, cho rằng Liam không thể có được gương mặt góc cạnh như vậy nếu chỉ sử dụng filler. Cô phỏng đoán nam ca sĩ can thiệp bằng các biện pháp phẫu thuật loại bỏ mỡ má. Ngoài ra, rất có thể anh cũng trải qua quá trình hút mỡ ở cằm và khu vực xương quai hàm. Theo tiết lộ, chi phí để thực hiện mỗi ca phẫu thuật như vậy dao động trong khoảng 5.000- 20.000 USD . Liam Payne chưa lên tiếng xác nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, ngay sau khi anh đăng tải những bức ảnh lên mạng xã hội, nhiều fan tỏ ra sốc trước ngoại hình mới của nam sĩ. Bên cạnh các bình luận khen ngợi và động viên, một số người bày tỏ sự thất vọng khi anh thay đổi đường nét trên gương mặt. "Việc loại bỏ chất béo ở má của Liam Payne khiến tôi rất khó chịu, tôi không biết người đàn ông này", một người dùng tweet.