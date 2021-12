Diện mạo Bình Dương sau 25 năm tái lập tỉnh

Đến hết tháng 10/2021, Bình Dương thu hút hơn 4.000 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký gần 37 tỷ USD , tăng gấp 30 lần so năm 1997. Tỉnh hiện có 48.456 doanh nghiệp trong nước đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký 434.708 tỷ đồng , tăng hơn 40 lần về số doanh nghiệp và hơn 90 lần về vốn so với năm 1997. Trong hình là dự án Trung tâm Thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương đang được triển khai tại TP Thuận An.