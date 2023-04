Diện mạo 'ác nữ' Lim Ji Yeon sau khi hẹn hò

Nhờ thành công của phim The Glory, Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun trở thành cặp sao nổi tiếng. Sau bộ phim, nữ diễn viên xác nhận góp mặt trong dự án House With a Yard dự kiến ra mắt vào tháng 6. Bộ phim quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng như Kim Tae Hee, Kim Sung Oh và Choi Jae Rim. House With a Yard dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy cùng tên. Bộ phim kinh dị kể về cuộc sống của 2 người phụ nữ khác nhau. Ảnh: Chosun.