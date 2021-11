Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng nói về sự cố rơi một đoạn cánh quạt

Chủ đầu tư dự án điện gió cho biết sự cố không ảnh hưởng đến đời sống người dân. Một phần cánh quạt bị rơi có thể do thiết kế của nhà sản xuất.

Ngày 23/11, tổng thầu EPC của dự án Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng khắc phục sự cố một phần cánh quạt bị rơi xuống rừng phòng hộ ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu. Cánh quạt có chiều dài khoảng 70 m, phần bị rơi xuống dài khoảng 10 m.

Phần cuối của cánh quạt điện gió rơi ra được cho là sự cố hy hữu. Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp.

Đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng cho biết vị trí đoạn cánh quạt rơi cách tua bin khoảng 100 m. Trụ tua bin đặt cách nhà dân 300 m theo quy định tại Thông tư 02/2019 của Bộ Công Thương nên không ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Nguyên nhân rơi một phần cánh quạt đang được các đơn vị chức năng kiểm tra và có thể do thiết kế điểm nối cánh của nhà sản xuất tua bin cho dự án.

“Đơn vị cung cấp tua bin cho biết xác suất sự cố này rất hiếm. Trong điều kiện gió to, bão lớn thì chủ đầu tư hoặc đơn vị vận hành sẽ cho dừng tua bin, các cánh quạt cụp lại để đảm bảo an toàn và chỉ vận hành trở lại sau khi bão tan. Chúng tôi bố trí các biển cảnh báo an toàn tại ranh giới 300 m tại các tua bin”, đại diện Công ty TNHH Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng chia sẻ.

Trụ tua bin điện gió có một phần cánh quạt bị sự cố ngày 21/11. Ảnh: Nhà đầu tư cung cấp.

Sự cố rơi một phần cánh quạt điện gió xảy ra ngày 21/11, không ảnh hưởng đến tua bin, chỉ gián đoạn quá trình vận hành của trụ có cánh rơi do phải dừng để khắc phục sự cố. Chủ đầu tư đã mua bảo hiểm mọi rủi ro để khi có bất cứ vấn đề gì liên quan thiết kế và xây dựng sẽ được công ty bảo hiểm chi trả. Nhà đầu tư cũng ký bảo hiểm đảm bảo sản lượng điện trong thời gian 3 năm kể từ ngày đưa vào vận hành thương mại COD.

Hiện, dự án nhà máy điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng (vốn đầu tư 1.420 tỷ đồng ) đã đưa vào hoạt động 6 tua bin với tổng công suất 30 MW. Dự án tách biệt với khu dân cư và có cổng vào được bảo vệ trực 24/24.

Trụ điện gió tại xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu cũng bị gãy hồi đầu tháng 11. Ảnh: Người dân cung cấp.

Trao đổi với Zing, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng Võ Văn Chiêu cho biết cánh quạt của dự án điện gió Quốc Vinh do doanh nghiệp của Mỹ sản xuất. Mỗi cánh quạt có nhiều phần đấu nối lại với nhau.

Còn cánh quạt tại dự án điện gió của xã Hòa Đông sản xuất tại Trung Quốc (công nghệ Đức). Hơn 10 ngày trước, một cánh quạt của dự án này bị gãy, đang được nhà thầu khắc phục.