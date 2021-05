Điện giật và 4 cách giảm cân khắc nghiệt của thực tập sinh Hàn Quốc

Theo lời kể của thực tập sinh, các cô gái không được ăn và chỉ uống nước mỗi ngày nếu cân nặng trên 47 kg.

Hầu hết người hâm mộ đều biết các công ty giải trí Hàn Quốc thường đặt nhiều kỳ vọng về ngoại hình đối với thực tập sinh. Đây là điều dễ hiểu vì vóc dáng và khuôn mặt là hai yếu tố quan trọng giúp các thần tượng thu hút lượng fan đông đảo.

Tuy nhiên, tham vọng quá lớn của một số công ty khiến cho sức khỏe của thực tập sinh bị ảnh hưởng.

Theo Koreaboo, các thần tượng dưới đây đã tiết lộ sự thật về phương pháp giảm cân khắc nghiệt mà họ phải chịu đựng để có cơ hội ra mắt.

1. Ăn những thực phẩm có kiểm soát

Trong chủ đề Ask Me Anything trên Reddit, cựu thực tập sinh của SM Entertainment cho biết công ty không bao giờ ép buộc bất kỳ ai giảm cân. Tuy nhiên, cô tiết lộ có chế độ ăn kiêng rất nghiêm ngặt và tất cả thực tập sinh đều tự nguyện tuân theo nó để tăng cơ hội ra mắt.

Công ty đã gửi khẩu phần thức ăn được kiểm soát cho các thực tập sinh mỗi ngày khiến họ không có quyền tự do lựa chọn bữa ăn của mình. Không có món tráng miệng hoặc đồ ăn nhẹ nào được cung cấp.

Theo lời kể của thực tập sinh, cô được nhân viên công ty khuyến cáo giảm cân để trông cao hơn và không được hỏi ý kiến ​​bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về chế độ ăn.

Seulgi (Red Velvet) từng tiết lộ SM cấm cô ăn gà rán. Ảnh: Koreaboo, Reddit.

2. Chạy vòng

Hai cựu thực tập sinh xuất hiện trên kênh AYO vào năm ngoái đã tiết lộ sự thật về ngành công nghiệp này. Choi Ye Jin cho biết cô không thể áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt mà công ty áp đặt để bảo vệ sức khỏe.

Sau khi mất kiểm soát về ăn uống, Ye Jin nhận được yêu cầu thực hiện kiểm tra cân nặng.

Vì trọng lượng cơ thể cô không nằm trong mức cho phép, nữ thực tập sinh phải thực hiện hình phạt chạy 9 vòng quanh tòa nhà.

Theo lời từ cựu thực tập sinh, vóc dáng lý tưởng là chiều cao của bạn trừ 120 để ra số cân nặng phù hợp. Ví dụ cô gái có chiều cao 1,61 m chỉ được nặng 41 kg.

Cách thức tính cân nặng của các công ty giải trí xứ kim chi lệch chuẩn BMI. Ảnh: Koreaboo.

3. Khẩu phần ăn

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Euodias - cựu thực tập sinh - tiết lộ mọi người phải chia khẩu phần thức ăn để giảm cân. Euodias giải thích công ty của cô bắt buộc các thực tập sinh không được nặng hơn 47 kg, bất kể tuổi tác hay chiều cao.

Theo BMI, bất kỳ ai có chiều cao trên 1,60 m sẽ bị xem là thiếu dinh dưỡng ở mức 47 kg.

Để buộc các thực tập sinh giữ cân nặng ở mức thấp, Euodias cho biết công ty sẽ chia khẩu phần thức ăn cho bất kỳ ai trên 47 kg. Họ thậm chí lấy đi hoàn toàn bữa ăn và những người có số cân nặng không đạt chuẩn chỉ được uống nước. Sau đó, các thực tập sinh thường giúp đỡ những người khác trở về ký túc xá khi họ bất tỉnh vì thiếu dinh dưỡng.

Chế độ ăn khắc nghiệt và chỉ được uống nước nếu trên 47 kg khiến một số thực tập sinh rơi vào tình trạng bất tỉnh. Ảnh: @euo.coeur.

4. Chấm dứt hợp đồng

Tại một số công ty, các hình phạt nghiêm khắc được áp dụng để khiến thực tập sinh không tăng cân bao gồm việc đe dọa chấm dứt hợp đồng.

Năm ngoái, cựu thực tập sinh của FNC Entertainment - Cho Ah Young - xuất hiện trong chương trình thử giọng CAP-TEEN của Mnet. Nữ thần tượng cho hay cô đã bị loại vào phút cuối cho sự ra mắt với nhóm nhạc Cherry Bullet chỉ vì tăng cân.

Cho Ah Young chia sẻ cô bắt đầu ăn uống do căng thẳng và sau khi tăng cân, cô cảm thấy chán ghét bản thân.

Cho Ah Young có thể đã được ra mắt nếu cân nặng của cô không vượt ngưỡng cho phép. Ảnh: Koreaboo.

5. Tiêm và điện giật

Trong cuộc phỏng vấn với BuzzFeed News, thí sinh Produce 101 - Kathy Lee - tiết lộ cô từng bị lừa uống thuốc giảm cân vào năm 14 tuổi sau khi công ty đưa cô đến bệnh viện chuyên khoa giảm cân. Tuy nhiên, đó không phải phương pháp khắc nghiệt nhất mà cô phải áp dụng.

Sau khi uống thuốc giảm cân, Kathy Lee trải qua liệu pháp carboxy bao gồm tiêm khí carbon dioxide vào cơ thể để phá vỡ và lọc chất béo, giúp giảm cân dễ dàng hơn.

Tiếp theo, cô nhận được liệu pháp giảm cân bằng điện giật. Cô chia sẻ: "Một luồng điện mà xung quanh có kim tiêm và tạo ra cảm giác tê".

Kathy Lee (tóc vàng) phải trải qua nhiều quá trình giảm cân khắc nghiệt. Ảnh: Koreaboo.