Diện đồ hoa sao cho không sến

Không chỉ được in trên vải, họa tiết hoa trong thời trang có thể được tạo hình 3D, làm thành phụ kiện đeo cổ, đính lên túi, giày, thêu tay hoặc đan móc phức tạp...

Hoa trong thời trang giờ đã có mặt ở nhiều hình thái khác nhau thay vì chỉ in trên vải. Ảnh minh họa: YG.

Who What Wear nhận định thời trang với họa tiết in hoa đã thấm nhuần vào văn hóa đại chúng. Cho dù các trào lưu nhanh chóng bị thay thế bởi một xu hướng mới, nhưng hoa văn này vẫn được các chuyên gia đánh giá hiếm khi nào lỗi thời. Thậm chí, xu hướng mặc đồ hoa và vẫn đang ngày càng phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau.

Đặc biệt, nhờ bộ sưu tập Xuân/Hè 2023 từ các nhà mốt, những bông hoa trong thời trang lại được lăng xê và săn đón hơn bao giờ hết. Hoa giờ đây không chỉ là họa tiết được in trên vải, mà còn xuất hiện nhiều hơn từ hoa 3D cho đến hoa thêu bằng tay, đan móc, phụ kiện...

Váy áo với họa tiết hoa 3D được nhiều nhà mốt lăng xê.

Hoa 3D

Một trong những xu hướng thời trang mới nhất là khiến "thực vật" nở rộ trên quần áo thông qua những mảnh ghép 3D. Khởi nguồn của trào lưu này đến từ các bộ sưu tập của Prada, Chanel, Rodarte vào mùa Thu năm 2022.

Kể từ khi được các nhà thiết kế lăng xê, các mảnh ghép hoa trên váy áo xuất hiện ở mọi nơi.

Chỉ cần lướt qua mạng xã hội một vài phút, ngắm nghía xem các nhà các thương hiệu local đang làm gì, ta sẽ nhận ra những bông hoa 3D này đang từ sàn runway đổ bộ xuống đường phố.

Phụ kiện hoa từ vòng cổ, thắt lưng, túi xách, giày dép được săn đón.

Phụ kiện

Ngoài quần áo đính hoa 3D, một phiên bản hoa khác khiến trang phục trở nên thời thượng hơn, đó chính là phụ kiện.

Các chuyên gia công nhận mỗi mùa đều có những chiếc túi, giày, đồ trang sức hình hoa tạo tiếng vang.

Mức độ phổ biến của các loại phụ kiện hoa tăng vọt, từ những đôi sandals hoa hồng của nhà mốt Loewe cho đến trang sức hình hoa hồng môn của Ludovic De Saint Sernin, buộc tóc hoa hồng của Sandy Liang...

Hoa được làm thủ công khiến những người yêu thời trang thích thú.

Hoa thủ công

Các loài hoa ngọt ngào kết hợp với sự khéo léo của những người thợ làm thủ công đã khiến trào lưu sử dụng các loại hoa DIY đính lên áo quần trở nên rầm rộ. Các kỹ thuật móc, thêu, kết cườm những bông hoa được giới mộ điệu săn đón hơn bao giờ hết.

Trên đường bằng, những chiếc váy hoa được đan móc kỳ công trong bộ sưu tập của các nhà thiết kế như Roberta Einer, Staud và Alejandra Alonso Rojas... chính là nguồn cảm hứng để những bông hoa này được chú ý.

Vải hoa cổ điển là cảm hứng mới của các nhà mốt.

Hoa in trên váy, áo

Hoa in trên váy áo tưởng chừng đã cũ, nhưng các nhà mốt khẳng định item này không bao giờ lỗi thời. Các nhà thiết kế đang quay cuồng trở lại với những thước vải hoa hơi hướm hoài cổ mà không hề có chút nghi ngại nào.

Ví dụ, những chiếc váy in hoa tại Fe Noel và Giambattista Valli cho giới mộ điệu cảm giác như đây là trang phục được lấy từ quý tộc Anh thời Nhiếp chính.

Trong khi đó, những thương hiệu nhỏ hơn cũng đang bắt đầu sử dụng lại những loại vải bóng, óng ánh, in hoa thịnh hành từ những năm 1990 và 2000 để tô điểm cho thiết kế của họ.