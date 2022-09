Diễn đàn nguy hiểm nhất thế giới bị đóng cửa

Nhiều người dùng bị đe dọa, quấy rối đã yêu cầu nhà cung cấp máy chủ gỡ bỏ forum đầy rẫy thông tin độc hại này.

Hôm 3/9, Cloudflare, nhà cung cấp dịch vụ bảo mật website và cung cấp máy chủ lớn tại Mỹ, đã chặn truy cập Kiwi Farms vì nội dung độc hại trên nền tảng này. Công ty Cloudflare khẳng định Kiwi Farms là nhân tố “gây nguy hại đến cuộc sống con người”, đặc biệt là trong thời gian gần đây.

Nạn nhân lên tiếng

Theo The Verge, động thái này của Cloudflare diễn ra ngay sau khi Clara Sorrenti, streamer chuyển giới trên YouTube và Twitch, bị người dùng đe dọa và quấy rối trên forum Kiwi Farms.

Trước đó, cô còn bị cảnh sát tấn công và bắt giữ vì có người mạo danh để đổ tội giết người cho cô. Điều này đã gây ra tranh cãi liên quan đến trách nhiệm của những công ty Internet và nền tảng lớn khi các chiến dịch gây thù ghét và quấy rối xuất hiện, CNN nhận định.

Kiwi Farms do Joshua Moon, quản trị viên cũ của forum 8chan thành lập năm 2013.

Clara Sorrenti bị tiết lộ thông tin cá nhân và đe dọa khủng bố trên Kiwi Farms. Ảnh: Keffals.

Từ trước đến nay, trang web này luôn nổi tiếng vì những nội dung quấy rối và theo dõi những người yếu thế trong xã hội như gặp vấn đề về thần kinh hoặc cộng đồng LGBTQIA+.

Theo New York Magazine, Kiwi Farms là “cộng đồng những kẻ bám đuôi lớn nhất thế giới”, cung cấp những nội dung độc hại và là nguyên nhân cho cái chết của rất nhiều nạn nhân.

Kiwi Farms vốn được biến đến với những vụ đánh cắp thông tin, giả danh báo cáo thông tin sai đến lực lượng cảnh sát, đồng thời lưu trữ những nội dung độc hại như tuyên bố, livestream của các nhóm khủng bố xả súng.

Diễn đàn này cũng là nơi chứa đựng nhiều thông tin nhạy cảm như hình ảnh cùng bạn bè, gia đình, thông tin liên hệ của các nạn nhân hòng quấy rối họ. Các tội phạm muốn cô lập các nạn nhân bằng cách lan truyền những tin đồn sai sự thật về họ.

Các chuyên gia lo ngại rằng các thức này sẽ được nhân rộng trên các cộng đồng khác, gây nguy hại đến người dùng trên toàn thế giới. “Cứ đà này, rất có thể Kiwi Farms sẽ sở hữu hệ thống dữ liệu tương tự FBI”, Fredrick Brennan, đồng nghiệp cũ của nhà sáng lập Joshua Moon, khẳng định.

Do đó, theo The Verge, vì sợ bị khủng bố và nguy hại đến an toàn cá nhân, Sorrenti đã phải lẩn trốn. Đồng thời, cô còn phát động chiến dịch #DropKiwifarms nhằm gây áp lực lên Cloudflare để gỡ Kiwi Farms khỏi máy chủ. Ủng hộ cô gái, nhiều người dùng trên Twitter đã chia sẻ hashtag cùng với những trải nghiệm bị quấy rối trên forum này.

Nền tảng bị gỡ bỏ vì gây nguy hại người dùng

Song, Cloudflare vẫn không đồng ý trước yêu cầu này và cho rằng đây là một hình thức “lạm dụng quyền lực”. Hôm 31/8, công ty đã đăng tải những quy định về nội dung độc hại liên quan đến vụ việc của Kiwi Farms, ám chỉ rằng sẽ không gỡ trang web xuống.

“Thông thường, mọi người sẽ xóa dịch vụ bảo mật cho các nội dung gây khó chịu và đi ngược lại với đạo đức. Nhưng về lâu về dài, hành vi này sẽ gây khó khăn trong việc bảo vệ những nội dung giúp chống lại các cuộc tấn công, khủng bố”, Cloudflare viết.

Cloudflare đã xóa Kiwi Farms trên dịch vụ của mình. Ảnh: Getty Images.

Nhưng đến ngày 3/9, công ty cung cấp dịch vụ bảo mật tuyên bố họ đã chặn truy cập Kiwi Farms vì “tình huống nguy cấp chưa từng có và gây nguy hại đến cuộc sống con người”.

Điều này đồng nghĩa với việc bất cứ ai truy cập vào website Kiwi Farms có sử dụng dịch vụ của Cloudflare đều sẽ hiển thị thông tin trang đã bị khóa và đường dẫn đến bài thông báo, CEO Matthew Prince của công ty cho biết.

“Kiwi Farms có thể chuyển sang các nhà cung cấp khác để tiếp tục hoạt động. Nhưng chúng tôi cũng đã nỗ lực chặn nội dung của họ trên dịch vụ của mình”, ông nói. Cloudflare còn phối hợp với lực lượng cảnh sát để phát hiện và giải quyết các nguy cơ trên website.

Bên cạnh đó, Cloudflare khẳng định họ không chặn truy cập Kiwi Farms vì chịu tác động của những chiến dịch trên mạng xã hội yêu cầu gỡ bỏ trang web.

Thay vào đó, quyết định của họ được đưa ra chủ yếu là vì những hành vi quá khích đang ngày một tăng trên nền tảng này. Song, công ty cũng cho biết họ “không thoải mái” về động thái khóa Kiwi Farms và cho rằng nó sẽ gây ra nhiều vấn đề và rủi ro hơn.

CEO Matthew Prince cũng bày tỏ rằng ông rất lo ngại về quyền lực của Cloudflare trong việc kiểm duyệt nội dung.

“Đây là một quyết định đi ngược lại với truyền thống của chúng tôi vì nó đã trao cho Cloudflare một vai trò nguy hiểm trong việc cung cấp nội dung trên Internet”, ông viết. Nhưng vị CEO cũng cho rằng những thông tin trên Kiwi Farms có nguy cơ gây hại người và xu hướng ngày càng gia tăng.

Trước đó, năm 2019, công ty Cloudflare đã ủng hộ forum chuyên gây thù ghét 8chan. Trang web này được cho là nguyên nhân của vụ xả súng ở El Paso, Texas, làm 23 người thiệt mạng.