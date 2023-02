Điên dại trong mê cung bóng cười

Chỉ vài trăm nghìn đồng, một "dân chơi" dễ dàng mua được bóng cười để phê pha. Không ít thanh thiếu niên quan niệm vào quán bar mà không có bóng cười sẽ được xem là lạc hậu.

Để đáp ứng nhu cầu của những "dân chơi" này và đặc biệt nhận thấy lợi nhuận rất lớn từ việc kinh doanh bóng cười, nhiều chủ cơ sở, quán bar đã lén lút nhập khí N2O về sang chiết, phục vụ cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, kéo dài nhiều ngày của các "dân chơi".

Nước mắt lăn dài sau những cuộc vui

Trung tâm chống độc nằm trong khuôn viên của Bệnh viện Bạch Mai dường như lúc nào cũng chật kín bệnh nhân vào, ra thăm khám, điều trị. Mặc dù lịch hẹn là 9h, chúng tôi đã phải chờ tới hơn 2 giờ đồng hồ mới có thể gặp được bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Lý do hoàn toàn dễ hiểu, bởi có khá nhiều ca bệnh cấp cứu cần được bác sĩ Nguyên và ê kíp có mặt để can thiệp gấp.

Nhắc đến tình trạng ngộ độc, rối loạn thần kinh cũng như những tác hại mà bóng cười gây ra cho giới trẻ, bác sĩ Nguyên không khỏi buồn bã và lo lắng. "Hiện trung tâm đang điều trị một số bệnh nhân do sử dụng bóng cười. Đa số những bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng nặng hoặc rất nặng, hệ thống thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng cũng như gây ra các bệnh lý khác…", bác sĩ Nguyên cho biết.

Dẫn chúng tôi xuống khu vực điều trị, bác sĩ Nguyên rút ra những chồng hồ sơ bệnh án có liên quan đến các bệnh nhân điều trị vì sử dụng bóng cười và Vũ Văn Hoài (họ tên bệnh nhân đã được thay đổi), là một trong số đó. Đã có gia đình, làm chủ một công ty, cuộc sống với nhiều lo toan, áp lực, Hoài tìm đến bóng cười để xả stress. Việc Hoài sử dụng bóng cười đã trở thành thói quen để giảm căng thẳng, áp lực.

Đầu tháng 2 vừa qua, sau khi hít bóng cười liên tiếp nhiều ngày, Hoài gần như kiệt sức, lâm vào tình trạng tinh thần không tỉnh táo, lơ mơ không phân định được thời gian, khung cảnh. Hoài nhập viện kèm theo nhiều biểu hiện khác nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng của bản thân.

Nằm trên giường điều trị, một tay truyền dịch, khi được hỏi, Hoài khóc và thành thật thú nhận, những tưởng bóng cười sẽ giúp bản thân quên đi những áp lực về công việc, cuộc sống, song càng sử dụng thì áp lực đó càng tăng và càng phụ thuộc vào bóng cười.

Hoài nói với chúng tôi trong trạng thái khó khăn, tiếng bị méo mó, bởi miệng đã bị bỏng rát vì nhiều ngày sử dụng bóng cười, lưỡi không thể linh hoạt như người bình thường. Cũng giống như Hoài, một số bệnh nhân khác nhập viện vì sử dụng bóng cười nhiều ngày đang phải điều trị tích cực mới mong giữ được tính mạng.

Lực lượng Công an phát hiện, thu giữ hàng trăm bình bóng cười tại Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết khí cười N2O là nhóm chất gây nghiện, thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự heroin. Đây là lý do nhiều người lúc đầu chỉ sử dụng bóng cười cho vui, cho rằng vô hại vì hết cười lại bình thường. Tuy nhiên, người dùng sẽ có xu hướng tăng liều và nguy cơ ngộ độc rất nguy hiểm. Trong trường hợp cười quá mức, liên tục do hít bóng cười có thể gây ngạt do thiếu ôxy. Nếu trên cơ địa người sử dụng có bệnh hô hấp sẽ rất nguy hiểm, có thể bị ngạt, suy hô hấp.

"Việc sử dụng N2O kéo dài hoặc lạm dụng với mục đích giải trí không được kiểm soát có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, ức chế não, thậm chí gây tử vong. Với những người đang lái xe có dùng bóng cười sẽ rất nguy hiểm", bác sĩ Nguyên nhấn mạnh.

Hiện nay, theo tìm hiểu của phóng viên, không riêng gì Trung tâm chống độc của Bệnh viện Bạch Mai, nhiều bệnh viện trên cả nước cũng đã ghi nhận những trường hợp bệnh nhân nhập viện liên quan đến việc sử dụng bóng cười.

Mới đây, có trường hợp một thanh niên 21 tuổi ngộ độc do hít bóng cười liên tục. Theo lời kể của bệnh nhân, hầu như ngày nào anh này cũng hít hàng chục quả bóng cười vì cảm thấy nó rất... sảng khoái "đã đời". Không chỉ hít bóng cười, anh này còn mua cả một bình bơm bóng loại 5 kg giá hơn một triệu đồng để bơm bóng cười hít tại nhà. Sau một thời gian, bệnh nhân thấy có biểu hiện mất thăng bằng, yếu tay chân và tê bì từ ngón chân lên đến vùng thắt lưng, tê bì 2 bàn tay, đôi lúc có cảm giác tê bì lan đến ngực nên đi khám bệnh.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc khí do hít bóng cười. Ngay như ở Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, nhiều y tá cho biết có những trường hợp vào viện điều trị, trong dịp Tết vừa qua, đã mua tới cả trăm triệu đồng tiền khí cười để sử dụng.

Theo các chuyên gia y tế, khi hít bóng cười cũng sẽ ảnh hưởng đến nhận thức, làm giảm tầm nhìn và thính giác dẫn đến kích thích, hưng cảm thời gian ngắn, sau đó an thần, nặng có thể mất ý thức, loạn nhịp tim, tụt huyết áp… Hít khí cười trong thời gian ngắn với liều lượng lớn có thể khiến người sử dụng bị co giật, run rẩy…

Nếu những người sử dụng mắc bệnh về tim mạch hay hen suyễn và một số bệnh liên quan tới đường hô hấp, mà hít phải N2O lâu sẽ rất nguy hiểm vì nó có thể dẫn tới ngừng thở, trụy tim. Khi người sử dụng khí cười ngừng thở, thở nông hoặc thở quá chậm không kịp đáp ứng nhu cầu oxy của cơ thể thì sẽ mắc phải chứng thiếu oxy - thường do người dùng bóng cười quá buồn ngủ, không cung cấp đủ oxy cho cơ thể. Khi tình trạng giảm oxy quá lâu mà không được phát hiện thì sẽ gây ra tổn thương não và tử vong.

Trong trường hợp không tử vong, thì não bộ khi đó cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều vùng nhận thức, vận động, thần kinh bị phá hủy, chất lượng sống của người sử dụng bóng cười là rất tệ. Dữ liệu do các nhà khoa học Anh công bố cho biết khí cười đã được xác định là nguyên nhân dẫn đến một số trường hợp tử vong tại nước này. Trên thực tế, đã có nhiều người bị đột tử ngay trong khi đang sử dụng bóng cười tại Hà Nội.

Phê pha trong quán bar

Tác hại của bóng cười đối với thanh thiếu niên, người sử dụng đã hiển hiện ngay trong bệnh viện với những ví dụ cụ thể đang điều trị tích cực nhằm giữ lại tính mạng, thì ở các quán bar, tình trạng sử dụng loại khí chết người này vẫn diễn ra.

Đêm 12/2, cùng tổ công tác của Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, chúng tôi có mặt tại cơ sở kinh doanh mang tên Moth số 2 phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền. Khi thấy lực lượng chức năng có mặt, bảo vệ của quán bar trên không muốn, song vẫn buộc phải mở cửa để tổ công tác vào kiểm tra. Sau cánh cửa quán, dường như là "thế giới" khác với những tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn loang loáng xanh đỏ cùng tiếng hò, dô cạn chén vang lên không dứt của từng nhóm thanh niên, dân chơi.

Được sự phân công nhiệm vụ từ trước, CBCS trong tổ công tác nhanh chóng yêu cầu bộ phận âm thanh tắt nhạc, đèn trong quán bar được bật sáng. Dù tiếng nhạc đã tắt, nhiều nam nữ thanh niên vẫn còn đang phê rượu, tiếp tục lắc lư theo… quán tính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong quán bar này có cất giấu 3 bình khí cười. Trong khi tổ công tác đang lập biên bản xử phạt đối với chủ cơ sở này thì tại quán bar ở địa chỉ 61 phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, tổ công tác thứ 2 của Đội Cảnh sát QLHC về TTXH cũng ập vào kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ 4 bình khí cười.

Có số lượng bình khí cười nhiều nhất trong số những cơ sở bị phát hiện là quán bar Roman9 HBG ở địa chỉ 12/14 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tới 14 bình khí cười. Cũng trong thời gian này, các tổ công tác kiểm tra những quán bar ở 61 Lương Ngọc Quyến, Play Boy số 8 Hai Bà Trưng, số 2 Lê Phụng Hiểu… cũng thu giữ hàng chục bình khí cười. Cùng với đó, số lượng lớn bóng bay dùng để sang chiết khí cười phục vụ những dân chơi tại đây cũng bị thu giữ.

Thông tin với phóng viên, thiếu tá Lê Thanh Đạo, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết chỉ trong 3 đêm kiểm tra liên tiếp, đơn vị đã phát hiện 7 cơ sở kinh doanh quán bar, cafe có nhạc vi phạm những quy định kinh doanh liên quan đến bóng cười. Quá trình kiểm tra phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở đình chỉ ngay hoạt động kinh doanh.

Nói về tác hại của bóng cười dưới góc độ chuyên môn nhiều năm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, trung tá Phạm Cánh Quân, đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết: "Bóng cười" thực chất là một bóng chứa khí Dinitơ monoxit (N2O) và "soi" dưới góc độ nào đó, tác hại của nó cũng không thua kém gì ma túy. Đây là loại khí không màu, không mùi có tính chất gây ức chế thần kinh làm cho phản ứng của cơ thể trở nên chậm chạp. Sau khi hít khí này, người sử dụng có cảm giác hưng phấn, thích cười, chóng mặt nhẹ và ảo giác thoáng qua.

Chất N2O được sử dụng trong y khoa, nhưng phải đúng liều lượng và chỉ định. Tùy theo số lượng sử dụng, sức khỏe người dùng cũng như mức độ dung nạp của cơ thể mà nó gây hại trên cơ thể người dùng với các mức độ khác nhau. Ngay sau khi sử dụng có thể đem lại cảm giác sảng khoái vui vẻ, sau đó người sử dụng có thể thấy chóng mặt, vã mồ hôi, buồn nôn.

Một số trường hợp có thể đột tử do cung cấp không đủ khí oxy trong quá trình hô hấp. Nguyên nhân bởi những thành phần của "khí cười" kích thích quá mức hệ thần kinh, cộng với bệnh nền của người sử dụng khiến nạn nhân đột tử ngay khi đang sử dụng hoặc hệ thần kinh bị phá hủy nghiêm trọng.