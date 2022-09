Diễn biến vụ sao nữ Thái Lan ngồi tù vì lừa đảo

Pinky Savika đang bị tạm giam tại Viện Cải huấn Phụ nữ Trung ương. Nữ diễn viên đã cắt tóc theo quy định.

Ngày 4/9, tờ Thairath đưa tin nữ diễn viên Pinky Savika Chaiyadej đã cắt tóc theo quy định của nhà tù. Tinh thần của nữ diễn viên và mẹ hiện ổn định.

Trong thời gian tạm giam, Pinky Savika thiền, yoga và đọc sách để tránh căng thẳng. Chỉ có 10 người, bao gồm gia đình và luật sư được đến thăm Pinky Savika nhưng trong những khoảng thời gian khác nhau. Hiện, nữ diễn viên Lưới tình catwalk bị giam giữ tại Viện Cải huấn Phụ nữ Trung ương.

Pinky Savika đang bị tạm giam.

Pinky Savika cùng mẹ, anh trai và nhiều người khác bị bắt giam vào ngày 18/8 vì cáo buộc lừa đảo. Khi đó, Văn phòng Công tố các Vụ án Đặc biệt 4 đã đệ đơn kiện Pinky Savika. Tòa án Hình sự đã ra lệnh tạm giam Pinky Savika cùng các bị cáo. Nữ diễn viên gửi đơn yêu cầu trả tự do tạm thời nhưng không được tòa án chấp thuận.

Vì số nạn nhân trong vụ lừa đảo lên tới 9.824 người cùng số tiền là gần 2,5 tỷ baht (khoảng 69 triệu USD ) nên tòa án Thái Lan nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, bị cáo có khả năng bỏ trốn. Nữ ca sĩ Baitoey Suthiwan Kunchorn và chồng là DJ Man Pattanaphon Minthakin cũng được truyền thông Thái Lan xác nhận có liên quan đến vụ án.

Hiện kết luận cuối cùng về vụ án chưa được công bố nhưng nó ảnh hưởng nghiêm trong tới sự nghiệp của Pinky Savika. Sinh năm 1986, nữ diễn viên đóng phim từ nhỏ. Cô được chú ý sau khi tham gia bộ phim phiêu lưu hành động Angkor 2 và Lưới tình catwalk cùng Bee Namthip. Sau đó, cô góp mặt trong hàng trăm bộ phim khác như Pass to Your Voice, Jan Dara, Club Friday The Series…