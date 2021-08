Diễn biến trái ngược trên thị trường vàng

Trong khi giá vàng thế giới ghi nhận tuần tăng hơn 2%, lên mức 1.816 USD/ounce, giá vàng trong nước lại giao dịch ảm đạm và chủ yếu đi ngang vùng 57 triệu đồng/lượng.

Cả thị trường vàng trong nước và thế giới đã khép lại tuần giao dịch cuối cùng của tháng 8 với diễn biến trái ngược nhau. Trong đó, giá vàng thế giới đã ghi nhận tuần tăng hơn 2%, mức tăng mạnh nhất trong 2 tháng trở lại đây.

Cụ thể, giá vàng thế giới giao ngay phiên đêm qua đã tăng lên mức 1.816,8 USD /ounce, cao hơn 24,2 USD so với phiên liền trước và là mức cao nhất từ đầu tháng 8 đến nay. Nếu so với cuối tuần trước, giá mặt hàng này cũng đã tăng 36,1 USD /ounce, tương đương hơn 2% giá trị.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 đêm qua cũng tăng trên 25 USD , hiện cố định ở mức 1820,5 USD /ounce.

Theo các chuyên gia, thị trường vàng thế giới ghi nhận phiên giao dịch cuối tuần tích cực có nguyên nhân chủ yếu từ bài phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell.

Cụ thể, trong bài phát biểu mới nhất của mình, ông Powell đã chia sẻ về lộ trình điều chỉnh chính sách tiền tệ sắp tới của FED.

Giá vàng trong nước gần như không biến động tuần này khi các doanh nghiệp vẫn phải hạn chế giao dịch do quy định giãn cách xã hội. Ảnh: Nam Khánh.

Trong đó, cơ quan này vẫn cam kết duy trì các chính sách hỗ trợ nền kinh tế trong thời gian cần thiết để kinh tế Mỹ đạt được sự phục hồi hoàn toàn. FED cũng duy trì quan điểm chỉ số lạm phát tăng đột biến gần đây chỉ mang tính tạm thời, và sẽ giảm vào cuối năm nay, đầu năm sau.

Chủ tịch FED cũng đưa ra thông báo về việc không tiến hành giảm chính sách mua trái phiếu hàng tháng trị giá 120 tỷ USD và nâng lãi suất điều hành cùng lúc. Hai chính sách tiền tệ này sẽ được FED thay đổi với các mốc thời gian khác nhau.

Trước những thông tin tích cực này, cả thị trường chứng khoán Mỹ và kim loại quý đều tăng vọt.

Hầu hết chuyên gia vàng đều cho rằng những thông tin chính sách tiền tệ của Chủ tịch FED và diễn biến thị trường phiên cuối tuần này có thể mở ra một đợt tăng giá mới cho vàng trong tháng 9.

Trái ngược với diễn biến thế giới, thị trường vàng trong nước lại ghi nhận thêm một tuần giao dịch ảm đạm khi giá các mặt hàng vàng chủ yếu đi ngang vùng cuối tuần trước.

Trong phiên cuối tuần 28/8, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 56,45 - 57,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chỉ tăng 50.000 đồng so với hôm qua.

Nếu so với cuối tuần trước, giá vàng miếng tại SJC gần như không thay đổi.

Tương tự, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) hiện niêm yết giá mua vào vàng miếng ở 56,5 triệu/lượng và bán ra ở mức 57,4 triệu/lượng. Dù tăng 200.000 đồng so với phiên liền trước nhưng giá vàng miếng do PNJ bán ra hiện tại vẫn thấp hơn 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Việc niêm yết giá mua - bán vàng miếng chênh nhau 900.000 đồng/lượng của PNJ cũng đồng nghĩa với việc người mua vàng thời điểm này sẽ chịu ngay khoản lỗ tương ứng.

Thậm chí, tại PNJ, giá vàng do doanh nghiệp này tự chế tác hiện được mua vào ở mức 50,9 triệu/lượng và bán ra ở 53,05 triệu đồng, chênh nhau 2,15 triệu đồng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện cũng niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 56,5 triệu/lượng và bán ra ở 57,5 triệu đồng, không thay đổi so với cuối tuần trước.

Trong hầu hết tuần này, giá vàng miếng tại DOJI chủ yếu đi ngang vùng 57,5 triệu/lượng, trong khi giá vàng nhẫn do doanh nghiệp tự chế tác biến động nhẹ quanh vùng 57,85 triệu đồng.

Hiện DOJI cũng niêm yết chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 1,6 triệu đồng/lượng, khiến người mua vàng thời điểm này đều chịu thua lỗ.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 50,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra khoảng 7 triệu đồng.