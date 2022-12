Diễn biến mới vụ siro ho Ấn Độ bị nghi gây tử vong cho 69 trẻ em

Ấn Độ, trong thư gửi đến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết mẫu siro ho do hãng dược phẩm Maiden Pharma của nước này sản xuất tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn.

Trong bức thư gửi đến WHO, người đứng đầu cơ quan kiểm soát dược phẩm Ấn Độ V.G. Somani cho biêt các sản phẩm của Mainden Pharma tuân thủ những tiêu chuẩn an toàn. Ảnh: Reuters. Trong thư gửi tới Giám đốc phụ trách quy định và kiểm duyệt chất lượng của WHO Rogério Gaspar vào hôm 13/12, người đứng đầu cơ quan kiểm soát dược phẩm Ấn Độ V.G. Somani cho biết các sản phẩm của công ty Maiden Pharma qua kiểm tra không chứa các chất ethylene glycol và diethylene glycol. Theo Nikkei Asia, vào tháng 10, chính quyền Ấn Độ đã buộc nhà máy của Maiden Pharma tại thành phố Sonepat dừng hoạt động sau khi một báo cáo của WHO cho biết việc sử dụng các loại siro ho và cảm cúm của công ty này có thể là nguyên nhân khiến 69 trẻ nhỏ thiệt mạng ở Gambia. WHO cho biết các nhà nghiên cứu của cơ quan này đã phát hiện các chất diethylene glycol và ethylene glycol với liều lượng "vượt ngưỡng cho phép" trong các sản phẩm của Maiden Pharma. Những hợp chất trên có thể khiến cơ thể bị nhiễm độc, dẫn đến tình trạng suy thận cấp tính. Trong thư, ông Somani còn cho biết những tuyên bố của WHO, cáo buộc các sản phẩm của Maiden Pharma có liên quan đến cái chết của 69 trẻ em tại Gambia đã gây ra thiệt hại "không thể bù đắp" đối với chuỗi cung ứng dược phẩm của Ấn Độ. WHO đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận về bức thư của người đứng đầu cơ quan kiểm soát dược phẩm của Ấn Độ. Cảnh sát Gambia vào tháng 10 cho biết cơ quan này đang điều tra về mối liên hệ giữa 4 loại siro ho được nhập khẩu từ Ấn Độ và cái chết của 69 trẻ nhỏ do suy thận cấp tính. Tuy nhiên, Cơ quan Kiểm soát Dược phẩm Gambia sau đó cho biết các cơ quan chức năng vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân khiến những đứa trẻ này thiệt mạng. Số trẻ em tử vong do siro ho tại Indonesia tăng lên 195 Chính quyền Indonesia hôm 7/11 cho biết số trẻ nhỏ tử vong do triệu chứng suy thận hoặc các thương tổn khác có liên quan tới siro ho đã lên tới 195 em, AFP đưa tin. WHO cảnh báo về 4 loại syrup ho sau cái chết của 66 trẻ em ở Gambia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo về 4 loại syrup trị ho và cảm lạnh do Maiden Pharmaceuticals ở Ấn Độ sản xuất, nghi ngờ chúng liên quan đến cái chết của 66 trẻ em ở Gambia.