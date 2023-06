Diễn biến mới vụ Mason Greenwood

MU sẽ sớm phán quyết tương lai Mason Greenwood mà không cần đợi quá trình đổi chủ hoàn tất.

MU độc lập giải quyết tương lai Greenwood. Ảnh: Reuters.

Theo Telegraph, MU chuẩn bị có quyết định dành cho Greenwood sau hơn 4 tháng tiến hành điều tra nội bộ. Bất kể cuộc đàm phán tiếp quản đội bóng tiến triển như thế nào, "Quỷ đỏ" vẫn sẽ độc lập giải quyết vấn đề của tuyển thủ Anh.

HLV Erik ten Hag và nhiều thành viên đội bóng đang chờ quá trình đổi chủ hoàn tất để biết rõ số tiền được cấp cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tương lai của Greenwood cũng không ảnh hưởng tới việc bổ sung nhân sự này.

The Athletic xác nhận MU không muốn mất một tài năng lớn như Greenwood. Do đó, Daily Mail tiết lộ CLB chủ sân Old Trafford có kế hoạch để Greenwood ra đi dưới dạng cho mượn một mùa. Đây được coi là quyết định tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Greenwood khó tiếp tục chơi bóng ở Premier League ở mùa giải tới. Chính vì thế, MU đang cân nhắc tìm bến đỗ mới cho tài năng 21 tuổi ở Italy, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Goal tiết lộ Juventus là đội bóng quan tâm tới Greenwood nhất.

Hôm 16/6 (giờ Hà Nội), MU gửi lên Premier League danh sách cầu thủ giữ lại sau mùa 2022/23. Greenwood có tên, nằm trong nhóm "cây nhà lá vườn" của đội chủ sân Old Trafford. David de Gea vắng mặt vì chuẩn bị hết hợp đồng với MU.

Sáng 23/6, Greenwood lần đầu tiên xuất hiện trên sân tập kể từ vụ scandal với bạn gái. Tiền đạo trẻ người Anh xuất hiện cùng mái tóc xù và thân hình có phần mảnh khảnh so với khi còn thường xuyên ra sân thi đấu. Greenwood chỉ tập luyện cùng đội ngũ riêng. Đến nay, anh vẫn chưa được phép tham gia bất kỳ hoạt động nào cùng đội hình MU.

Lần gần nhất Greenwood chơi cho "Quỷ đỏ" là vào tháng 1/2022. Hợp đồng của cầu thủ lắm tài nhiều tật này với CLB chủ sân Old Trafford còn thời hạn đến hè 2025.

Phản ứng của Ronaldo sau khi lập kỷ lục Guinness Cựu tiền đạo MU không giấu nổi niềm vui sau khi ghi bàn duy nhất để đánh bại Iceland trong lần thứ 200 khoác áo tuyển Bồ Đào Nha.