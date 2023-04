Diễn biến mới vụ giám đốc người nước ngoài nghi sát hại nữ kế toán

Khen thưởng Công an TP Pleiku bắt giữ giám đốc nghi sát hại nữ kế toán

Từ thông tin do Công an tỉnh Bình Dương cung cấp, Công an TP Pleiku (Gia Lai) đã truy xét, bắt giữ giám đốc người nước ngoài nghi sát hại nữ kế toán ở Bình Dương.