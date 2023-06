Diễn biến mới vụ bảo mẫu nghi bạo hành bé sơ sinh tại chung cư HH2A

Công an đang tạm giữ hành chính đối với V.K.C. - người giúp việc “rung, lắc” bé trai một tháng tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội.

Trưa 2/6, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết: “Công an đang tạm giữ hành chính 3 ngày đối với V.K.C. - người giúp việc “rung, lắc” trong quá trình bế bé trai một tháng tuổi".

"Công an chưa ra quyết định tạm giữ hình sự, vì đến lúc này, bé trai hoàn toàn tỉnh táo”, vị lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt thông tin thêm.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 31/5, anh N.V.B. (31 tuổi, ở căn hộ chung cư tầng 23 thuộc khu HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đến công an trình báo nghi vấn con trai mới một tháng tuổi, bị người giúp việc bạo hành. Nhận được tin báo, công an đến nhà anh B., mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Bảo mẫu V.K.C. (người mặc áo vàng).

Anh B. kinh doanh tự do, thường xuyên phải đi công tác xa nên sau khi vợ sinh bé trai, gia đình thuê 2 người giúp việc. Trong đó, V.K.C (SN 2002, quê Nam Định) được thuê từ cuối tháng 4 vừa qua.

Ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ của con, phát hiện khoảng hơn 2h, trong khi ở phòng ngủ một mình với bé trai, nữ giúp việc V.K.C. đã có hành vi lắc, rung cháu bé, khiến bé khóc to.

Mẹ cháu bé bị ốm, nên ngủ ở phòng ngoài với người giúp việc còn lại nên không biết.

Lo lắng sức khỏe của con và bức xúc sự việc, anh B. đã đến cơ quan công an trình báo. Anh B. nhận định con trai của mình sức khỏe ổn định, không có thương tích, chỉ đề nghị cơ quan chức năng răn đe để nữ giúp việc C. không tái phạm. Công an cũng mời nữ giúp việc đến trụ sở để lấy lời khai.

Phía bệnh viện cho biết sức khỏe bé trai khi nhập viện hoàn toàn tỉnh táo, tự thở, môi hồng, phổi thông khí đều hai bên, tim đều mạch rõ, bụng mềm, ngực vững, khung chậu vững, trương lực cơ bình thường, bú tốt. Trên da chưa phát hiện xây xát bầm tím.