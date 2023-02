Diễn biến mới về tàu chở hơn 4.500 ôtô bốc cháy ngoài khơi Vũng Tàu

Sau gần bốn ngày tham gia công tác cứu hộ, đám cháy trên tàu nước ngoài chở hơn 4.500 ôtô đã được dập tắt hoàn toàn.

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cho biết đám cháy trên tàu Ah Shin đã được dập tắt hoàn toàn. Các chiến sĩ cảnh sát đã trực tiếp có mặt trên tàu để tham gia công tác kiểm tra.

Các khu vực có cháy xảy ra sáu hôm trước đó gồm các tầng 6, 7, 8, 9 và 10 (trong đó khu vực cháy mạnh nhất tập trung ở nửa khoang phía sau tầng 8 thông với tầng 7 và 9), qua kiểm tra, trinh sát tình hình không còn phát hiện dấu hiệu của sự cháy.

Khu vực các tầng 5, 11 và 12 không xảy ra cháy (chỉ chịu tác động của sản phẩm cháy là muội than, ám khói vào ôtô).

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tiếp cận tàu Ah Shin.

Sau khi trinh sát, để bảo đảm công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và phòng ngừa sự cố cháy trở lại, lực lượng chức năng đề nghị thuyền trưởng và chủ tàu Ah Shin không cho người vào các khu vực tầng hầm hàng nếu không có thiết bị bảo hộ chống độc an toàn. Không mở cửa các khoang hàng của tàu tại khu vực xảy ra cháy để giảm thiểu nguy cơ phát sinh cháy (do pin của ôtô điện đã xảy ra cháy).

Bổ sung kịp thời chất chữa cháy phù hợp cho hệ thống PCCC của tàu để sẵn sàng xử lý sự cố trong trường hợp đám cháy phát sinh. Thuyền trường, chủ tàu cùng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu và xử lý hậu quả đám cháy theo quy định.

Bên trong tầng hầm xảy ra cháy trên tàu Ah Shin.

Như tin đã đưa, khoảng 19h26 ngày 4/2, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III về việc tàu Ah Shin đang trên hải trình từ Hàn Quốc đến Singapore thì bị cháy.

Sau đó, Cảng vụ này cũng nhận được thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận về việc tàu Ah Shin chuyển hướng và hành trình về phía cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu để xử lý đám cháy và khắc phục hậu quả sự cố.

Nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để xác minh. Khoảng 3h ngày 5/2, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã liên lạc được với thuyền trưởng tàu Ah Shin.

Cảnh sát chuẩn bị trực tiếp trinh sát vị trí xảy ra cháy trên tàu.

Nhằm đảm bảo công tác phối hợp xử lý, ứng phó kịp thời vụ việc và sau khi trao đổi với chủ tàu, đến 7h30 ngày 5/2, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để lên phương án cứu hộ.

Sau đó, tàu Ah Shin được lai dắt vào phao số 0 Vũng Tàu để lực lượng chức năng tham gia cứu hộ và tiếp cận tầng hầm bị cháy.

Tàu Ah Shin quốc tịch Panama, dài 199 m, rộng 32 m, cao 23,5 m, có tải trọng 21.503 tấn, đang chở 4.530 chiếc ôtô. Trên tàu có thuyền trưởng quốc tịch Panama và 21 thuyền viên đều mang quốc tịch Nga.