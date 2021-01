Điện ảnh dự đoán điều gì về năm 2021?

Ngày tận thế: Trong Seeking a Friend for the End of the World (2012), Steve Carell và Keira Knightley là hai người xa lạ bỗng trở thành tri kỷ bất đắc dĩ trong phút cáo chung của nhân loại. Năm 2021, một thiên thạch được dự báo sẽ đâm vào Trái Đất và hủy diệt toàn bộ sự sống trên hành tinh xanh. Đạo diễn Lorene Scafaria đã kết hợp hài hòa màu sắc tươi sáng của thể loại hài - lãng mạn với không khí gấp gáp của dòng phim tận thế, và tạo nên một tác phẩm điện ảnh độc đáo. Ảnh: Focus Features.