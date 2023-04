Điểm yếu của Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc

Dàn tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 đang dần được đảm nhận các vai nữ chính trong dự án phim ảnh quan trọng. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của họ vẫn còn nhiều hạn chế.

Sina đưa tin nữ Bạch Lộc đảm nhận vai nữ chính Diệp Tịch Vụ trong phim Trường nguyệt tẫn minh nhận nhiều phản ứng tiêu cực về khả năng diễn xuất.

Ngoài ra, dàn tiểu hoa đán trẻ tuổi có độ hot cao như Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi, Châu Dã, Dương Siêu Việt, Lâm Duẫn... đều có những nhược điểm khác nhau.

Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư diễn cường điệu

Theo Sina, trước khi Trường nguyệt tẫn minh phát sóng, Bạch Lộc nhận được đánh giá tốt với vai diễn Thôi Thời Nghi trong Châu sinh như cố. Với dự án này, Bạch Lộc vào vai một cô gái bị câm, diễn xuất ẩn nhẫn cam chịu của cô chinh phục khán giả.

Tuy nhiên, khi đóng nữ chính trong Trường nguyệt tẫn minh, Bạch Lộc bị đánh giá là thụt lùi về diễn xuất. Trong các cảnh quay bi thương khi gia tộc bị diệt, hoang mang với tình thế, đau đớn vì từ chối người yêu,... Bạch Lộc đều thể hiện nội tâm bằng cách gào thét. Cách diễn này bị gọi là "diễn xuất theo kiểu Hàn Quốc".

Theo Sohu, đây là cách diễn cường điệu, dùng lực quá mức như miệng mở rộng, mắt trợn to, nghênh cổ, các biểu cảm trên gương mặt biến dạng. Khán giả Trung Quốc không thích kiểu diễn xuất khoa trương, mà thiên về tinh tế, bộc lộc cảm xúc một cách khéo léo.

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư bị nhận xét diễn xuất "ồn ào". Ảnh: Sohu, Sina.

Tương tự như Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư thường bị chê vì cách diễn ồn ào. Nữ diễn viên sinh năm 1998 không bị đánh giá là đơ cứng, nhưng gương mặt của cô có nhiều biểu cảm thừa thãi, mắt trợn to, miệng nói liên tục. Do đó, Triệu Lộ Tư chỉ hợp với các vai diễn nhí nhảnh, dễ thương, hoạt bát.

Khi đóng vai nữ chính mạnh mẽ Bạch Phong Tịch trong Thả thí thiên hạ, cô bị chê là quá gồng. Đồng thời, nét diễn của Triệu Lộ Tư cũng không phù hợp với bộ phim về lịch sử như Ngõ nhỏ.

Ngu Thư Hân điệu đà

Ngu Thư Hân sinh năm 1995, nổi tiếng sau khi tham gia show tuyển chọn thần tượng Thanh xuân có bạn 2. Nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính trong các bộ phim ngôn tình như Thương lan quyết, Khu rừng nhỏ của hai người, Khúc biến tấu ánh trăng. Hiện tại, cô đang là tiểu hoa đán được các nhà sản xuất ưu ái, lăng xê, theo nhận định của giám đốc sản xuất Tencent Video.

Đặc trưng của Ngu Thư Hân là cách diễn và giọng thoại điệu đà quá mức. Các nhân vật do Ngu Thư Hân diễn đều tỏ ra dễ thương, nhí nhảnh giống với tính cách ngoài đời của cô. Sohu nhận xét Ngu Thư Hân đang biến mọi nhân vật thành chính bản thân mình.

Ngu Thư Hân cố tình nói giọng điệu đà hơn, gây khó chịu cho người xem. Ảnh: Sohu, Sina.

Tuy nhiên, không phải khán giả nào cũng chấp nhận cách nhả thoại, lối diễn như làm nũng của cô. Do đó, diễn xuất của Ngu Thư Hân không được đánh giá cao dù nữ diễn viên đang có lượng người hâm mộ lớn.

Điểm yếu ở đôi mắt của Điền Hi Vi, Lâm Duẫn

Điền Hi Vi sinh năm 1997, nổi tiếng với các bộ phim như Chúng ta đáng yêu như thế, Khanh khanh nhật thường, Lần đầu yêu anh... Diễn xuất của Điền Hi Vi được đánh giá là linh hoạt, giàu cảm xúc. Nhưng cô chưa tiết chế được biểu cảm, nhất là ở đôi mắt thường mở quá to, gây khó chịu cho người xem.

Điền Hi Vi chưa kiểm soát tốt. Lâm Duẫn không chỉ trợn mắt mà còn diễn xuất lố. Ảnh: Sohu, Sina.

Cũng thuộc nhóm "diễn xuất trợn mắt" là Lâm Duẫn. Lâm Duẫn sinh năm 1996, nổi tiếng sau khi đóng chính trong phim Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì. Tuy nhiên, khi rời khỏi sự hướng dẫn của vua hài Hong Kong, Lâm Duẫn để lộ điểm yếu trong diễn xuất.

Trong các bộ phim như Bỉ ngạn hoa, Đấu phá thương khung, Ốc sên và chim vàng oanh, Lâm Duẫn thường xuyên trợn mắt và gào thét để thể hiện nội tâm nhân vật. Do diễn xuất cường điệu, kém cỏi, tài nguyên phim ảnh của nữ diễn viên ngày càng xuống dốc. Hiện tại, cô chủ yếu chụp ảnh, livestream bán hàng.

Dương Siêu Việt, Châu Dã "ngũ quan tán loạn"

Theo Sohu, Dương Siêu Việt thường xuyên bị liệt vào nhóm diễn viên trẻ diễn xuất kém nhất. Cô được công ty quản lý o bế, giao cho nhiều vai nữ chính, nhưng trong tác phẩm nào, Dương Siêu Việt cũng là điểm yếu của phim.

Khi đóng vai Trùng Tử trong bộ phim cùng tên, cô bị đánh giá biểu cảm lố, thường xuyên trợn mắt, nhăn mày. Nét diễn dùng quá nhiều lực của người đẹp sinh năm 1998 khiến nhân vật trở nên ồn ào, thiếu chiều sâu. Khán giả nhận xét Dương Siêu Việt "ngũ quan tán loạn".

Dương Siêu Việt, Châu Dã không biết tiết chế biểu cảm. Ảnh: Sohu, Sina.

Tương tự, nữ diễn viên Châu Dã cũng vướng phải điểm yếu này. Châu Dã sinh năm 1998, là "gà cưng" của Lý Băng Băng. Cô nổi tiếng với vai phụ Ngụy Lai trong Em của thời niên thiếu. Trong phim này, Châu Dã thể hiện nhân vật có gương mặt lạnh lùng, tính cách ích kỷ, độc ác rất phù hợp.

Song, khi thể hiện những vai dễ thương, tính cách hoạt bát thì cô lại không thể quản lý biểu cảm của mình. Hiện tại, Châu Dã đang có phim Thanh xuân trong chiến hỏa được phát sóng. Cảnh khóc của Châu Dã tệ tới mức trở thành chủ đề bàn luận, nhận chỉ trích từ người xem.

Theo Sohu, các tiểu hoa đán 95 hiện tại đều đã đóng phim 3-5 năm, được giao vai chính trong các dự án lớn, nhưng diễn xuất vẫn còn nhiều điểm yếu. Đáng nói là nhiều ngôi sao không chịu rèn luyện, trau dồi kỹ năng nên ngày càng thụt lùi như Bạch Lộc, Lâm Duẫn. Do đó, không ít khán giả đã từ chối xem phim do các mỹ nhân này đóng chính.