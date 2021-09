Điểm yếu của Lưu Tư Mộ

Nữ diễn viên Trần Pháp Lai chia sẻ trong quá trình chuẩn bị cho “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, nam chính Lưu Tư Mộ thường xuyên gặp khó khăn khi tập luyện.

Trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Trần Pháp Lai thủ vai mẹ của siêu anh hùng Shang-Chi (Lưu Tư Mộ). Ngày 3/9, Comicbook đã đăng bài phỏng vấn nữ diễn viên xoay quay quá trình thực hiện bom tấn siêu anh hùng.

Khi được hỏi về quá trình tập luyện cho Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Trần Pháp Lai tiết lộ mình và bạn diễn phải thực hiện nhiều bài tập kết hợp. Trong quá trình này, nam chính Lưu Tư Mộ đã gặp không ít khó khăn, tới mức phải kêu lên vì đau đớn.

Awkwafina, Meng'er Zhang, Lưu Tư Mộ và Trần Pháp Lai trong sự kiện ra mắt phim. Ảnh: Getty Images.

“Chúng tôi luyện tập rất nhiều nội dung. Riêng tôi, trọng tâm là các bài tập Thái cực quyền. Các pha hành động liên quan đến nhân vật của tôi được lấy cảm hứng nhiều từ môn võ này. Cùng lúc, tôi và mọi người cũng phải rèn luyện sức khỏe, sức bền và độ dẻo dai.

Nhưng phần tôi thích nhất trong quá trình tập luyện này chính là những buổi massage cuối tuần, bởi khi ấy ai cũng mỏi rã rời. Nhưng thú vị nhất phải kể đến là các bài giãn cơ. Tôi thường tình nguyện giúp Lưu Tư Mộ thực hiện các bài tập này, bởi hồi đầu, cơ thể cậu ấy không linh hoạt lắm”.

Nữ diễn viên tiếp tục thuật lại: “Tình huống sẽ bắt đầu bằng việc tôi hỏi ‘Tư Mộ, cậu cần chị giúp không?’. Tôi giúp cậu ấy giãn cơ chân và lưng. Lưu Tư Mộ sẽ hét lên vì đau. Nói thật, tôi khá thích thú khoảnh khắc ấy”.

Trong buổi phỏng vấn, Trần Pháp Lai cũng chia sẻ về lý do mình bị Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings thu hút. “Tôi cảm thấy có quá nhiều điều thú vị về dự án phim này. Ai mà cưỡng lại được một lời mời như thế.

Nhưng điều quan trọng nhất là bộ phim sở hữu một cốt truyện hấp dẫn mà không cần lên gân. Tôi rất tâm đắc việc các dấu ấn văn hóa được đưa vào phim một cách tự nhiên. Không chỉ Destin Daniel Cretton, mà toàn ê-kíp đều đầu tư nghiên cứu để tái hiện chính xác từng chi tiết nhỏ nhất”.

Trần Pháp Lai tin tưởng khán giả xem Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sẽ tìm được sự đồng cảm dù có lớn lên trong nền văn hóa Á Đông hay không. Bởi câu chuyện trên phim chân thực, nó dễ dàng kết nối với khán giả, giúp họ hiểu rõ hơn cái nôi văn hóa đã bồi đắp cho tác phẩm ra đời.