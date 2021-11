Điểm trừ của bom tấn 'Shang-Chi'

Phim về siêu anh hùng châu Á của Marvel nhận nhiều lời khen từ nhà phê bình lẫn khán giả đại chúng. Song, tác phẩm vẫn còn nhiều hạn chế.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Thượng Khí (Lưu Tư Mộ) mồ côi mẹ từ nhỏ, được cha là Văn Vũ (Lương Triều Vỹ) đào tạo trở thành chiến binh máu lạnh để nối dõi cơ nghiệp của ông - tổ chức Thập Luân. Song, vào năm 14 tuổi, anh trốn khỏi cha mình, khi trưởng thành thì mưu sinh bằng nghề nhân viên khách sạn.

Tuy nhiên, sau khi bị một nhóm thích khách lạ mặt tấn công trên xe bus, anh quyết định tìm gặp cô em gái Hạ Linh (Trương Manh) để làm rõ nguồn cơn. Hai anh em bị cuốn vào âm mưu thâm độc của Văn Vũ. Ông mù quáng tin rằng linh hồn của vợ đang bị nhốt ở vùng đất thiêng Đại La, nên kéo quân đến hòng sang bằng nơi này. Thượng Khí buộc phải chống lại cha để bảo vệ những người vô tội, cũng như khai mở sức mạnh đang tiềm ẩn trong anh.

Phần hình ảnh tạm bợ

Cuộc chạm trán trên xe bus giữa Thượng Khí và ác nhân Razor Fist (Florian Munteanu) mang hơi hướm các phim võ thuật của Thành Long. Nhân vật chính dùng yếu tố môi trường để tạo lợi thế, đồng thời mang đến tiếng cười cho khán giả. Trận đấu tạo tiền đề cho những sự kiện tiếp theo và góp phần giúp nội dung phim được mạch lạc.

Tuy nhiên, hồi sau bộ phim lại tỏ ra hụt hơi khi mang lại những cảnh hành động kém chất lượng hơn. Lối ra đòn của Lưu Tư Mộ lệ thuộc nhiều vào việc cắt cảnh và kỹ xảo, thiếu tính chân thực khi so sánh với các ngôi sao võ thuật Trung Quốc gạo cội như Lý Liên Kiệt hay Chân Tử Đan.

Nửa sau Shang-Chi lạm dụng kỹ xảo.

Ở trường đoạn cao trào, trận chiến giữa tổ chức tội phạm Thập Luân tồn tại cả nghìn năm và dân làng Đại La vốn chuyên bảo vệ thế giới khỏi những thế lực hắc ám không như mong đợi. Vũ khí cả hai phe có phần đơn sơ khi chỉ là hàng cận chiến, dù có được cài cắm trước là sử dụng công nghệ cao và nạm vảy rồng.

Vì thế, khán giả khó có thể cảm nhận được quy mô hủy diệt từ khí tài của hai phe. Các đòn thế võ thuật tung ra vô tội vạ, những pha hành động - hài quá gượng ép khiến trận đấu cuối cùng có phần "tạp kỹ".

Mặc dù Shang-Chi khắc họa rõ nét bối cảnh làng Đại La với những linh thú trong truyền thuyết, kỹ xảo lại là điểm trừ của tác phẩm. Ra sau Doctor Strange 5 năm, song hiệu ứng hình ảnh của Shang-Chi không đáp ứng mong đợi của khán giả.

Doctor Strange từng chiêu đãi khán giả bằng kỹ xảo điện ảnh đẹp mắt, khắc họa rõ nét sự kỳ ảo của môi trường đa vũ trụ. Ngược lại, phân đoạn Thượng Khí gặp Văn Vũ trước cánh cổng cổ đại không được trau chuốt kỹ lưỡng, người xem dễ dàng nhận ra chuyển động nhân vật không khớp với "khung xanh" bối cảnh.

Kịch bản thiếu sáng tạo

Shang-Chi cố gắng theo bước thành công của Black Panther khi sử dụng mô-típ đa sắc tộc trong phim. Dàn diễn viên chính châu Á tạo thiện cảm cho cộng đồng khán giả da vàng tại Mỹ, nhưng thực tế các phim trước như Crazy Rich Asians hay Raya and The Last Dragon đã làm được điều này.

Tác phẩm cố lồng ghép nhiều yếu tố tri ân các giai đoạn phát triển của nền phim võ thuật Trung Quốc, từ cảnh chiến đấu như phim tiên hiệp của cha mẹ Thượng Khí cho đến các pha đối đầu mang phong cách thực chiến hiện đại của anh. Tuy nhiên, những yếu tố đó như phủ lớp áo nhằm che đi nội dung có phần cũ kỹ.

Nhà phê bình Armond White của tờ National Review nhận định: “Shang-Chi dùng lại những yếu tố quá quen thuộc với nhiều bộ phim hành động võ thuật Trung Hoa. Điều đó đã làm giảm giá trị bộ phim xuống rất thấp”.

Có lẽ biên kịch phim chọn hướng đi an toàn nên sử dụng những yếu tố gia đình Á Đông quen thuộc đã xuất hiện trong nhiều bộ phim Hollywood. Nhưng điều này khiến nội dung Shang-Chi thiếu sáng tạo, không mang tính đột phá. Trên YouTube, kênh Pitch Meeting (chuyên mỉa mai các phim bom tấn) cho rằng Shang-Chi là phim "công thức mẫu" của Marvel, khi cũng xoay quanh việc nhân vật chính có mối quan hệ với phản diện, trong phim có cảnh cởi trần khoe cơ bắp, nhiều nhân vật khách mời xuất hiện chỉ để câu fan, và cuối phim sẽ là một màn đại chiến ngập tràn kỹ xảo nhức mắt với tông màu xanh - đỏ chủ đạo.

Cốt truyện Shang-Chi còn thiếu chặt chẽ, nhiều tình tiết phi lý. Thượng Khí chấp nhận để Katy theo mình đến Macau, dù biết cô bạn thân không giúp ích gì cho mình. Hay Văn Vũ là chiến vương hơn 1.000 tuổi, song lại dễ bị mắc lừa bởi lời nói của người đã khuất. Nhân vật chứa đựng nhiều mâu thuẫn trong lời nói lẫn hành động đã tạo nên tình huống gây tranh cãi về tính logic của phim. Ông phủ nhận cái chết của vợ mình và quyết âm cứu nàng, nhưng sau đó Văn Vũ lại thắp nhang cho cô tại đền thờ Đại La.

Ngoài ra, nhân vật biết mình có nhiều kẻ thù, nhưng lúc gác kiếm lại không có ai bảo vệ cơ ngơi khi ông vắng mặt. Do đó, kẻ thù đã sát hại vợ của ông ngay tại ngôi nhà họ đang sinh sống.

Nhân vật bị phát triển vội vàng

Đặc biệt là Hạ Linh, người đứng đầu sàn đấu ngầm giữa lòng Macau. Dù mang tham vọng và tài trí mở một đế chế đánh bại cha mình, cô em gái lại không có chính kiến rõ ràng. Nhân vật ban đầu cãi lời Thượng Khí, quyết liệt muốn giúp cha xông vào Đại La cứu mẹ, nhưng về sau cô theo anh trai mình để chiến đấu với Văn Vũ. Diễn xuất chưa có điểm nhấn của Trương Manh khiến khán giả chỉ nhớ những cảnh cận chiến "siêu ngầu" của nhân vật, mà dễ dàng quên lãng tâm tư của cô.

Filipe Freitas bình luận trên trang Always Good Movie: “Mọi thứ quá dồn dập vào hồi cuối của phim. Thậm chí hai ngôi sao lớn của châu Á là Lương Triều Vỹ và Dương Tử Quỳnh giống như những con rối khi họ không có vai trò gì nhiều trong cuộc chiến”.

Trong trận thư hùng ở cuối phim, Văn Vũ và Dì Nan (Dương Tử Quỳnh) có phần trình diễn mờ nhạt. Người đứng đầu Thập Luân vô tình giải phóng Quái Vật Hắc Ám, nhưng ông không chống trả quyết liệt mà để mặc nhiên cho nó rút lấy linh hồn. Vai trò của Dì Nan trong trận chiến không nổi bật, mặc dù cô là người đã khai sáng tinh thần cho nhân vật chính.

Bản thân vai chính của Lưu Tư Mộ cũng thiếu sự đột phá. Anh đi đúng hành trình kiểu mẫu của một siêu anh hùng Marvel: trải qua đau thương, lãnh ngộ sức mạnh mới, đánh bại ác trùm. Nhân vật thiếu đi những khoảnh khắc phải đấu tranh nội tâm, dằn vặt giữa lằn ranh thiện ác.

Việc Thượng Khí thuở nhỏ nhìn thấy bọn côn đồ hại mẹ, nhưng lớn lên lại đổ tội cho cha cũng khiến khán giả khó hiểu, khó đồng cảm. Ngoài ra, diễn xuất đơ cứng của Lưu Tư Mộ cho thấy anh còn phải cải thiện nhiều nếu muốn tiếp tục sánh bước cùng các tên tuổi khác của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Lưu Tư Mộ mạnh hình thể, yếu diễn xuất.

Ngoài ra, cô bạn Katy (Awkwafina) dù tỏa sáng với lối diễn hài hước, vai trò của cô đối với mạch truyện vẫn chưa được thể hiện rõ ràng. Mặt khác, nhiều nhân vật tiềm năng để phát triển như Death Dealer (Andy Le) có tạo hình và màn trình diễn ấn tượng từ đầu, nhưng về sau lại có kết thúc hụt hẫng.

Gương mặt gạo cội như Nguyên Hoa có màn xuất hiện uy nghiêm, nhưng ông không có nhiều đất diễn cũng như vai trò không quá lớn với cốt truyện.

Nhìn chung, Shang-Chi và Huyền thoại Thập Luân hoàn thành tốt vai trò của một phim lẻ Marvel - là cầu nối để phát triển các phần phim liên kết (crossover) về sau. Tác phẩm sở hữu đủ yếu tố hài hước và hành động, với kịch bản ở mức chấp nhận. Tuy nhiên, nội dung phim chưa bứt phá khi so với các phim lẻ trước như Doctor Strange hay Ant-Man.

Spider-Man: No Way Home sẽ là bom tấn cuối cùng của Marvel Studios trong năm 2021. Khi đặt lên bàn cân so sánh, tác phẩm được kỳ vọng nhiều hơn Shang-Chi, cùng như hai phim ra mắt cùng năm là Black Widow và Eternals. Trên nhiều diễn đàn phim ảnh, một số fan Marvel hy vọng phần ba Spider-Man sẽ vực dậy tinh thần họ, sau một năm đã phải theo dõi những bộ phim khác có chất lượng ở mức trung bình của hãng phim.