Điểm trừ của bom tấn 'Black Panther: Wakanda Forever'

"Black Panther: Wakanda Forever" nhận nhiều lời tán dương trên các nền tảng đánh giá phim. Song, phim riêng thứ hai về siêu anh hùng Báo Đen cũng có nhiều "sạn".

Quốc vương T’Challa (Chadwick Boseman) mắc phải căn bệnh bí ẩn và ra đi trước khi em gái Shuri (Letitia Wright) kịp tái tạo thần dược Tâm Hình Thảo. Vương quốc Wakanda rơi vào khủng hoảng vì không tìm được người kế nhiệm vai trò Báo Đen, các cường quốc trên thế giới gây sức ép buộc nữ hoàng Ramonda (Angela Bassett) chia sẻ tài nguyên Vibranium.

Trong nỗ lực tìm kiếm khoáng sản ngoài Wakanda, Chính phủ Mỹ nhờ đến thần đồng Riri Williams (Dominique Thorne) chế tạo thiết bị dò tìm Vibranium. Vô tình, họ phát hiện sự tồn tại tộc người Talokan của Namor (Tenoch Huerta) ở đại dương. Lo sợ an nguy vương quốc của mình, hải vương chủ động tuyên chiến với toàn thế giới, mở đầu là Wakanda.

Quốc vương Namor của Talokan tuyên chiến với thế giới trên mặt đất.

Yếu tố tri ân chưa thuyết phục

Sự ra đi của tài tử Chadwick Boseman để lại nhiều nuối tiếc cho đoàn làm phim lẫn khán giả. Tuy nhiên, yếu tố tri ân trong phim thực hiện có phần đơn điệu, thiếu cảm xúc với khán giả chưa biết thông tin này.

Cụ thể, trong những phân cảnh đầu phim và cuối phim, căn bệnh của T’Challa lẫn cách vị hoàng đế băng hà chỉ được diễn giải sơ sài, nhằm thúc đẩy nhịp phim. Tác phẩm có những phân đoạn gợi nhắc về phần phim đầu tiên để tưởng nhớ Chadwick Boseman, song chỉ dừng lại ở việc sử dụng các đoạn phim cũ.

Yếu tố tri ân trong phim chỉ được làm đại khái, thiếu chiều sâu.

Còn nhớ trong Fast And Furious 7, nhà làm phim dùng công nghệ CGI để thực hiện cảnh tri ân cho Paul Walker ở cuối phim, mang lại sự bồi hồi, tiếc nuối cho người hâm mộ.

Yếu tố văn hoá, Chủ nghĩa Vị lai châu Phi (Afrofuturism) góp phần mang lại sự thành công rực rỡ cho phần đầu Black Panther. Song, các thành phần vẫn giữ ở mức tròn vai, không thể hiện sự đột phá về mặt bối cảnh. Bên cạnh đó, trường đoạn tại Talokan thể hiện tông màu u ám của đáy biển. Chi tiết này thường xuyên bị người hâm mộ chỉ trích là thua xa so với thành phố Atlantis của Aquaman nhà DC.

Khâu nội dung của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Black Panther: Wakanda Forever và các phim thuộc nửa cuối Giai đoạn 4 của MCU bị người hâm mộ đánh giá thấp so với những tác phẩm Giai đoạn trước.

Đa phần ý kiến trái chiều xoay quanh kỹ xảo lẫn nội dung, vốn là công cụ thu hút người hâm mộ của Marvel Studios. Trong năm 2021, Black Widow và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings lần lượt là những cái tên gây thất vọng đối với người hâm mộ. Ngoài ra, Thor: Love and Thunder (2022) chịu thiệt hại nặng nề về mặt doanh thu khi thu về chỉ 760,9 triệu USD so với kinh phí 250 triệu USD .

Đến Black Panther 2, sự ra đi của nam chính Chadwick Boseman gây ra biến đổi lớn về mặt tuyến truyện. Đạo diễn kiêm biên kịch Ryan Coogler đã chỉnh sửa kịch bản khác đi hoàn toàn so với tầm nhìn ban đầu của bản thân.

“Chadwick Boseman đã qua đời trước khi bấm máy Black Panther: Wakanda Forever, nhưng mọi thứ trong khâu kịch bản đã hoàn thành. Tôi cùng anh ấy đã dồn hết tâm huyết cho câu chuyện tiếp theo và tác phẩm sẽ xoay quanh chủ yếu về vị vua của Wakanda”, Ryan Coogler chia sẻ với CBS News.

Shuri trở thành Báo Đen bất đắc dĩ, sau khi anh trai đột ngột qua đời.

Mặt khác, một số nhà phê bình cho rằng, kịch bản hiện tại Coogler dành cho Black Panther: Wakanda Forever có thể tiến xa hơn. Đặc biệt, thời lượng phim vừa đủ để khắc họa những nhân vật như Shuri, Riri Williams sâu sắc, chỉn chu hơn.

“Nếu kịch bản hoàn thiện hơn, Wright và Huerta sẽ trở nên vĩ đại tương tự Boseman và Michael B. Jordan đã làm trong phần phim trước. Nhưng, họ lại mắc kẹt vào những khoảnh khắc dài lê thê, các cuộc chiến vô nghĩa”, cây viết Bennett Campbell Ferguson bình luận trên tờ Willamette Week.

Nhân vật gây lăn tăn

Bên cạnh nội dung có phần chưa chỉn chu, phản diện phim cũng là điểm trừ mà người hâm mộ thường xuyên chỉ trích. Động cơ, hành động, lời nói của Namor trên phim được khắc họa một màu. Đây là vấn đề thâm căn cố đế của MCU trong Giai đoạn 4, khi những phản diện trước như Văn Vũ (Lương Triều Vỹ), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Gorr the God Butcher (Christian Bale),... đều thể hiện một cách hời hợt, không đủ thuyết phục để đồng cảm.

Theo nguyên tác, Namor là đế vương dưới biển cả, nắm hàng vạn binh lính trong tay. Trong phim, nam phản diện đã xác nhận quân lính của mình còn đông hơn số cỏ cây mà toàn cõi Wakanda cộng lại. Hắn liên tục ép buộc nữ hoàng Ramonda liên thủ với mình để đánh bại các cường quốc trên thế giới. Mặt khác, trong những phân đoạn đầu tiên xuất hiện, tộc Talokan thể hiện tư duy đánh trận theo lối đánh du kích và thường di chuyển theo đội hình cụ thể để tấn công một cách bài bản.

Nửa đầu phim, Namor thành công trong việc khẳng định sức mạnh và tiềm lực quân sự Talokan.

Song, gần nửa cuối phim, chính Namor lẫn quân đoàn Talokan dần tỏ ra yếu sức so với tiềm năng từ đầu. Hải vương của Marvel và quân lính của mình là những người có kinh nghiệm trận mạc vài trăm năm, nhưng lại dễ dàng thất bại dưới tay Shuri, người chỉ vừa nhận danh hiệu Báo Đen. Quy mô của các trận đánh giữa quân đội Talokan và Wakanda diễn ra thiếu sự liên kết và chưa đủ để thỏa mãn kỳ vọng của người hâm mộ.

Nhân vật Riri Williams cũng bị chỉ trích vì không nổi bật vai trò của bản thân trong bộ phim. Tuy nhiên, đây chỉ có thể là bước đệm để giới thiệu nhân vật mới, tương tự cách Marvel Studios. giới thiệu Black Widow trong thương hiệu Iron Man và Black Panther trong Captain America: Civil War. Vì vậy, vai diễn của (Dominique Thorne) mang tính chất nhân vật cầu nối, giúp tuyến truyện mạch lạc.

Nhìn chung, Black Panther: Wakanda Forever là một phim làm tốt trong cả Giai đoạn 4 ảm đạm của MCU. Tuy nhiên, hậu truyện của Báo Đen có màn thể hiện kém hơn phần phim đầu tiên. Nhiều người hâm mộ cho rằng mạch phim quá chậm rãi góp phần tạo nên sự nhàm chán cho cả tác phẩm. Song, Black Panther 2 đã làm tròn vai nhiệm vụ của mình khi vừa tri ân cố diễn viên Chadwick Boseman, vừa giới thiệu thành công một số nhân vật mới thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.