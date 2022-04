Điểm nhấn thu hút giới thượng lưu của Hon Thom Paradise Island

Sun Iconic Hub được xem là tâm điểm phồn hoa của “đảo thiên đường”, nơi quy tụ những công trình biểu tượng. Trong đó, tòa nhà Cánh Buồm thuộc The Sailing Bay do 10 Design thiết kế là niềm kiêu hãnh của Hon Thom Paradise Island. Tựa như một cánh buồm no gió khổng lồ vươn khơi, nơi đây là tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm với trung tâm thương mại, sky club, nhà hát, hệ thống phòng khách sạn cao cấp,… tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu sang.