Điểm nhấn thiết kế và vận hành trên Lexus IS 300 F Sport

Không chỉ có thiết kế thể thao sang trọng, Lexus IS 300 F Sport còn mang đến người lái trải nghiệm vận hành ấn tượng nhờ các tinh chỉnh và bổ sung.

Trong 3 mẫu F Sport vừa được Lexus phân phối tại Việt Nam, Lexus IS 300 F Sport dễ dàng trở thành tâm điểm với hình dáng nhỏ gọn, giá thành hợp lý cùng ngoại hình táo bạo, cảm giác vận hành hứa hẹn chinh phục người lái.

Thiết kế thể thao trẻ trung

Từ mẫu IS 300 mang thiết kế trẻ trung, Lexus nâng cấp cho xe bằng loạt trang bị F Sport, tạo nên mẫu Lexus IS 300 F Sport thể thao và năng động hơn, song hành cùng nền tảng sang trọng vốn có.

Đầu tiên, sự mới mẻ của Lexus IS 300 F Sport được thể hiện rõ qua vẻ ngoài thể thao nhờ lưới tản nhiệt con suốt, nan lưới có cấu trúc 3 chiều đa diện ấn tượng. Kết hợp cùng trang bị này là cản trước được thiết kế thể thao độc quyền, mang đến cảm giác mạnh mẽ, góc cạnh và trẻ trung hơn so với chiếc IS 300 nguyên bản.

Lexus IS 300 F Sport mang thiết kế hiện đại, trẻ trung.

Nhìn từ bên thân, Lexus IS 300 F Sport tạo ấn tượng khỏe khoắn nhờ bộ mâm 18 inch với thiết kế dành riêng cho dòng F Sport. Trong khi đó, cản sốc sau của xe được bố trí thấp, có tạo hình vây cá cùng các đường cắt sắc nét. Phong cách thể thao ở ngoại thất được chuốt lại bằng trang bị cánh gió sau đuôi xe, không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn tăng cường tính khí động học và độ ổn định khi vận hành.

Bước vào khoang lái, Lexus IS 300 F Sport tạo dấu ấn đậm nét từ vẻ hào nhoáng của xe hạng sang, kết hợp khéo léo phong cách năng động qua nhiều trang bị F Sport đặc biệt.

Toàn bộ nội thất xe có thể được phủ đen hoặc sử dụng 2 tông màu tương phản đỏ - đen, trắng - đen thường thấy trên các mẫu xe đua thể thao hiệu năng cao. Thêm vào đó, loạt chi tiết ốp chrome satin độc quyền với họa tiết rãnh cắt tinh xảo, nổi bật trên không gian nội thất tương phản cũng gây ấn tượng cho người lái và hành khách.

Ngoài ra, Lexus IS 300 F Sport còn thừa hưởng loạt trang bị F Sport độc quyền tương tự ES 250 F Sport và RX 300 F Sport: Vô lăng 3 chấu cao cấp, bảng đồng hồ giao diện thể thao, cần số đặc biệt, bàn đạp nhôm và ghế xe tối ưu hóa tư thế ngồi cho người lái.

Xe thừa hưởng loạt trang bị F Sport độc quyền và cao cấp.

Nhờ các bổ sung này, nội thất của Lexus IS 300 Sport hứa hẹn khiến bất kỳ ai bước vào xe cũng muốn ngồi ngay vào ghế lái, khởi động máy để trải nghiệm phong cách thể thao đầy phấn khích.

Nâng tầm trải nghiệm vận hành

Là mẫu xe đầu tiên của hãng được tạo ra với tinh thần "Dấu ấn trải nghiệm lái Lexus" (Lexus Driving Signature), Lexus IS 300 có hiệu năng vận hành ấn tượng khi được trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.0L cùng bộ tăng áp turbo, mang đến công suất tối đa 241 mã lực tại 5.800 vòng/phút, kết hợp mô-men xoắn tối đa 350 Nm tại 1.650-4.400 vòng/phút. Khối động cơ này tiếp tục được sử dụng trên Lexus IS 300 F Sport.

Chưa dừng lại ở đó, IS 300 F Sport thậm chí đưa trải nghiệm vận hành của người dùng lên tầm cao mới nhờ các tinh chỉnh đặc biệt. Với mục tiêu mang đến người lái cảm giác phấn khích, linh hoạt và khả năng kiểm soát hoàn toàn, hãng trang bị hệ thống treo thích ứng AVS dành riêng cho dòng F Sport.

Lexus IS 300 F Sport hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái phấn khích và linh hoạt.

Điều này thể hiện rõ qua khả năng vận hành linh hoạt và cân bằng. Từng pha tăng tốc, giảm tốc hay đánh lái đều có phản hồi nhanh nhạy, giúp người lái cảm nhận rõ khả năng kiểm soát chiếc xe qua từng khúc cua và trong các điều kiện lái xe khác nhau.

Thêm vào đó, trải nghiệm của người dùng một lần nữa được nâng cấp nhờ hệ thống Active Sound Control (ACS). ACS có vai trò tạo giả lập âm thanh động cơ và phát lại qua hệ thống loa cao cấp có sẵn trên xe. Tùy vào chế độ vận hành Normal, Sport hay Custom, người dùng có thể trải qua các cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong đó, chế độ Sport hứa hẹn mang đến trải nghiệm ấn tượng nhất, tăng cảm giác phấn khích ở mỗi lần nhấn bàn đạp ga.