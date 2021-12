Điểm nhấn hút khách của tòa căn hộ GS1 Vinhomes Smart City

Lấy cảm hứng từ những kỳ nghỉ dưỡng nhiệt đới, phân khu The Miami mang lại cho cư dân cuộc sống thư giãn, bình yên cùng nhiều không gian luyện tập thể thao, tăng cường sức khỏe.

Hệ thống tiện ích được đầu tư theo phong cách nghỉ dưỡng kiểu Mỹ trở thành điểm nhấn đặc biệt của tòa căn hộ GS1 thuộc phân khu The Miami, đại đô thị Vinhomes Smart City. Đây là địa điểm lý tưởng cho những ai mong muốn tìm kiếm nơi an cư với cuộc sống mạnh khỏe, thư thái.

Hệ thống tiện ích cho người thích vận động

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe, mỗi cá nhân nên tập thể dục theo nguyên tắc 3-5-7, tức là tối thiểu 30 phút/ngày và 5 ngày/tuần. Với trẻ em, rèn luyện thể lực là một trong những bí quyết để tăng trưởng chiều cao.

Mặt khác, theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi các chuyên gia Đại học Stanford (Mỹ) tại hơn 100 quốc gia, Việt Nam nằm trong nhóm các nước có người dân ít vận động nhất thế giới. Khoảng 1/3 người Việt trưởng thành không đảm bảo thời gian rèn luyện thể lực, kéo theo nhiều nguy cơ mắc bệnh mạn tính không lây như béo phì, tim mạch, huyết áp...

Do đó, một trong những mục tiêu mà Việt Nam đặt ra là tăng thêm khoảng 10% số người tham gia các hoạt động thể lực đến năm 2025. Các đại đô thị của Vinhomes, như Vinhomes Smart City ở phía tây Hà Nội, đang góp phần thúc đẩy lộ trình này khi dành một phần diện tích cho các hoạt động thể dục, thể thao.

Gia nhập cộng đồng dân cư ở tòa GS1 phân khu The Miami để bắt đầu cuộc sống lành mạnh, khỏe khắn. Ảnh phối cảnh.

Nếu gia nhập cộng đồng dân cư ở tòa GS1, phân khu The Miami của Vinhomes, cư dân sẽ được bao quanh bởi không gian sống đến 25 cụm tiện ích khác nhau, được bố trí phù hợp với nhu cầu của các lứa tuổi. Trong đó, hệ thống 9 sân tập thể thao nối tiếp nhau với đầy đủ bộ môn như bóng rổ, bóng chuyền, tennis, bóng đá, gym… sẽ là thiên đường luyện tập cho các cư dân yêu thích vận động.

Những người có nhiều thời gian, muốn rèn luyện chuyên nghiệp có thể tìm tới công viên thể thao Sportia trong lòng khu đô thị. Nơi đây trang bị hàng nghìn máy tập gym được bố trí linh hoạt, để người dân có thể luyện tập mọi lúc, mọi nơi. Đây là nguồn năng lượng tích cực giúp cư dân cân bằng cảm xúc sau những giờ làm việc căng thẳng.

Sportia nối liền với Central Park và Zen Park, tạo thành một quần thể xanh rộng 16,3 ha. Ngoài việc mang tới không khí trong lành, bộ ba công viên có quang cảnh xanh mát còn được kỳ vọng cổ vũ người dân tham gia phong trào 10.000 bước chân mỗi ngày, theo chương trình Sức khỏe Việt Nam được Bộ Y tế phát động.

Thư giãn, nghỉ ngơi tại nhà theo chuẩn resort

Sức hấp dẫn của tòa tháp căn hộ không chỉ nằm ở nhịp sống vận động khỏe khoắn mà còn là những phút giây nghỉ ngơi tại nhà theo phong cách resort. Khi tới phân khu The Miami, cư dân sẽ ấn tượng bởi không gian được kiến tạo theo phong cách nghỉ dưỡng nhiệt đới, lấy cảm hứng từ cuộc sống tại thiên đường du lịch biển Miami.

Hồ bơi Tropical Palm rộng hơn 1.000 m2 ở phân khu The Miami. Ảnh phối cảnh.

Điểm nhấn khiến nhiều người ấn tượng khi nhắc đến phân khu này là hồ bơi ngoài trời Tropical Palm rộng hơn 1.000 m2. Dòng nước trong xanh dưới những rặng dừa, chà là gợi nhớ đến những kỳ nghỉ dưỡng nhiệt đới thư giãn.

Thêm một tiêu chí khác tạo nên sự đặc biệt của căn hộ tòa GS1 The Miami là mức độ an toàn và an ninh tuyệt đối nhờ ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong quản lý, vận hành. Hệ thống camera an ninh thông minh đa lớp được sử dụng cả vòng trong và vòng ngoài, giúp sớm phát hiện nguy cơ và sự cố. Bên cạnh đó, các ứng dụng điện thoại cùng hệ thống intercom kỹ thuật số giúp cư dân dễ dàng liên lạc với ban quản trị khi có nhu cầu.

Không gian sống xanh ở phân khu The Miami trong lòng khu đô thị Vinhomes Smart City. Ảnh phối cảnh.

Không cần bước chân ra khỏi dự án, cư dân vẫn có thể sử dụng các dịch vụ từ hệ sinh thái của Vingroup. Đó là Hệ thống trường học liên cấp Vinschool đáp ứng nhu cầu học hành của trẻ nhỏ; Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình; hệ thống Vincom thỏa mãn mọi sở thích mua sắm, vui chơi giải trí…