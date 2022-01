Điểm nhấn công nghệ cho căn hộ Minimalism

Tinh thần "less is more" của phong cách tối giản (Minimalism) sẽ mang đến một không gian sống đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự tinh tế.

Tinh thần "less is more" của phong cách tối giản (Minimalism) sẽ mang đến một không gian sống đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự tinh tế. Thay vì tập trung vào những chi tiết hay cách bày trí cầu kỳ, bạn có thể tối ưu hóa không gian sống của mình nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ với phong cách Minimalism. Lối thiết kế này đang trở thành điểm sáng và thu hút sự quan tâm của nhiều gia chủ, đặc biệt là với chủ nhân của các căn hộ có diện tích nhỏ, theo Apartment Therapy.

Phong cách Minimalism là gì? Minimalism (tạm dịch: phong cách tối giản) là nơi bỏ qua nhiều lề lối trang trí có phần cầu kỳ, hướng đến việc chắt lọc các tinh hoa trong thiết kế và bố cục chặt chẽ. Các chi tiết trang trí phức tạp gần như được loại bỏ với phong cách này. Nó ưu tiên khơi gợi xúc cảm qua hiệu ứng thị giác đến từ chất liệu, đường nét và độ thông thoáng. KTS Ly Tống (MOOI Concept) cho biết phong cách này đang ngày càng được ưa chuồng tại Việt Nam, trong cả nhà đất hoặc chung cư. Sự đơn giản của phong cách Minimalism thể hiện được nét tinh tế, gọn gàng và sang trọng của gia chủ mà không tạo ra cảm giác nhàm chán, đơn điệu. Với những căn hộ chung cư diện tích nhỏ, đây cũng là phong cách phù hợp bởi nó tối đa không gian sinh hoạt mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Ưu điểm của thiết kế Minimalism với các căn hộ có diện tích nhỏ Không phải ngẫu nhiên mà các thiết kế Minimalism ngày càng được nhiều người ưa chuộng và lựa chọn cho không gian sống của mình. Dưới đây là một số điểm cộng của phong cách này: Phù hợp với những không gian nhỏ: Phong cách này theo tinh thần "less is more" nên không sử dụng nhiều nội thất và đồ trang trí trong không gian.

Tính ứng dụng cao: Việc lựa chọn nội thất cho phong cách này rất quan trọng, cần cẩn trọng ngay từ đầu nên chúng thường đáp ứng cả về mặt công năng và tính thẩm mỹ, theo The Spruce.

Đem lại cảm giác thoải mái: Chính việc tinh giản các chi tiết trong không gian sống sẽ đem lại cho chủ nhà sự thoải mái và dễ chịu.

Cách trang trí nhà cửa theo phong cách Minimalism Điểm đặc biệt khi ứng dụng phong cách Minimalism cho các căn hộ có diện tích nhỏ là tạo ra được sự sang trọng nhờ vào không gian khúc chiết, bố cục chặt chẽ xen kẽ cùng những khoảng mở, tràn ngập ánh sáng. Dưới đây là một vài gợi ý cho việc thiết kế căn hộ chung cư nhỏ theo phong cách Minimalism: Sử dụng màu sắc trung tính The Spruce viết, với các căn hộ có diện tích nhỏ khi ứng dụng lối thiết kế này không nên sử dụng quá 4 màu trong cùng một không gian. Hoàn hảo nhất là sử dụng 3 màu: một màu nền, một màu chủ đạo và một màu làm điểm nhấn. Màu sắc được sử dụng nên là màu trung tính hoặc gam màu trầm lặng như xám, beige, trắng xanh đá, đỏ đất hoặc đen để tương tác hiệu quả với ánh sáng, khơi dậy xúc cảm bình yên và tạo cảm giác sang trọng hơn. Để việc sử dụng màu sắc hiệu quả hơn, các món đồ nội thất hay thiết bị trong nhà phải có sự hòa hợp với tổng thể. Đơn giản nhất, bạn có thể lựa chọn đồ dùng có gam màu dễ kết hợp như beige, trắng, đen,... Xem ánh sáng như một phần thiết kế Trong thiết kế, ánh sáng đem lại hiệu ứng thẩm mỹ về mặt thị giác mạnh mẽ nhất, KTS Ly Tống chia sẻ. Với ánh sáng tự nhiên, bạn có thể lọc chúng qua các tấm kính, rèm cửa hay tán cây để tạo ra những sắc độ khác nhau cho căn hộ theo từng thời điểm khác nhau. Điều này sẽ giúp tạo ra điểm nhấn riêng cho không gian sống của bạn. Bên cạnh đó, còn cần có sự phối hợp của cả ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo trong không gian để tôn bật các hình khối, hướng sự chú ý đến những đường nét và kết cấu được ẩn giấu của thiết kế. Nội thất tối giản nhưng tinh tế Đồ nội thất cho phong cách Minimalism thường không quá nhiều nhưng phải thật ấn tượng, đáp ứng được cả tiêu chí thẩm mỹ và công năng. Kiểu dáng nội thất cũng phải thể hiện tính tối giản, đường nét gãy gọn cùng các màu sắc trơn, đơn giản. Ngoài ra, với các căn hộ hạn chế về diện tích thì các món đồ nội thất còn phải được bố trí ở các vị trí phù hợp để không ảnh hưởng đến tổng thể chung. Thiết bị nội thất linh hoạt, dễ dàng di chuyển theo nhu cầu của gia chủ sẽ là lựa chọn hợp lý.