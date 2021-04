Điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 Hà Nội

Công tác tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội năm nay có thay đổi về môn thi, đăng ký nguyện vọng xét tuyển và chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nguyện vọng.

Tại Hội nghị hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2021-2022; xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021; thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng sư phạm mầm non năm 2021 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức sáng 16/4, bà Nguyễn Thu Hà, Phó trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng, lưu ý các điểm mới trong công tác tuyển sinh lớp 10.

Công tác tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội có nhiều điều chỉnh theo hướng có lợi cho thí sinh. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Theo đó, bà Hà cho hay năm nay, thí sinh dự thi vào trường công lập sẽ thi 4 môn, gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thứ 4 là Lịch sử. Trong đó, hai môn Văn, Toán thi theo hình thức tự luận. Hai môn còn lại thi theo hình thức tự luận.

Năm ngoái, học sinh Hà Nội không thi môn thứ 4 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Công tác xét tuyển tại các trường THPT công lập tự chủ và trường ngoài công lập cũng được điều chỉnh theo hướng có lợi cho thí sinh và trường. Cụ thể, năm nay, các trường này có thể chọn xét tuyển dựa trên điểm thi hoặc dựa trên kết quả học tập hoặc kết hợp cả hai. Năm ngoái, các trường chỉ lựa chọn một trong hai phương án.

Công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 ở Hà Nội cũng có sự thay đổi trong đăng ký nguyện vọng. Năm trước, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa hai nguyện vọng trong cùng một khu vực tuyển sinh.

Năm nay, nhằm tạo thuận lợi và tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh, sở cho phép mỗi học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng. Trong đó, hai nguyện vọng đầu phải đăng ký vào trường theo khu vực tuyển sinh. Nguyện vọng thứ 3, thí sinh có thể đăng ký vào trường THPT thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Nếu thí sinh đăng ký 2 nguyện vọng, nguyện vọng thứ 2 có thể vào trường thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Nếu chỉ đăng ký một nguyện vọng, thí sinh có thể đăng ký vào trường THPT thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Bà Hà lưu ý thêm học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký. Các năm trước, sau khi sở công bố số lượng thí sinh đăng ký vào các trường, học sinh được phép thay đổi nguyện vọng. Năm nay, do đã tăng số lượng nguyện vọng, học sinh sẽ không được điều chỉnh.

Tuy nhiên, học sinh được thay đổi khu vực tuyển sinh. Những em ở khu vực giáp ranh hoặc có chỗ ở thực tế khác với hộ khẩu đăng ký, nếu có nguyện vọng thay đổi khu vực tuyển sinh có thể làm đơn, nêu rõ lý do và được thủ trưởng cơ sở giáo dục xác nhận để gửi về sở.

Ngoài ra, năm nay, sở cũng giảm chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nguyện vọng. Năm ngoái, điểm chuẩn chênh lệch giữa nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 là 1,5 điểm. Năm nay, học sinh đỗ nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 một điểm, nguyện vọng 3 cao hơn hai điểm.

Bên cạnh đó, năm 2020, khi hạ điểm chuẩn, các trường chỉ nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Năm 2021, các trường được nhận cả học sinh đăng ký nguyện vọng 2, 3 nếu đủ điều kiện trúng tuyển theo điểm chuẩn mới.

Công tác tuyển sinh lớp Tiếng Nhật là ngoại ngữ 1 cũng điều chỉnh khi nếu không trúng tuyển lớp Tiếng Nhật, học sinh được xem xét vào lớp Tiếng Anh với các nguyện vọng đã đăng ký.

Một điểm mới khác là trong tuyển sinh song bằng tú tài, thí sinh chỉ dự hai vòng thi thay vì 3 vòng như năm ngoái (bỏ vòng phỏng vấn). Trường xét tuyển dựa trên điểm 5 bài thi vòng 2, lấy từ cao đến thấp và đảm bảo điểm 4 bài thi chung đạt từ 30 trở lên và không bài nào dưới 3 điểm.