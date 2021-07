Điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 điển hình của TP Thủ Đức

Sau khi lấy mẫu xong, nhân viên y tế thực hiện phun xịt hóa chất sát khuẩn khu vực làm việc. Cũng trong hôm nay, ngoài An Phú, 8 phường thuộc TP Thủ Đức tổ chức lấy mẫu gồm: An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, Thủ Thiêm.