Điểm khác biệt giữa người vô ái và người vô tính

Người vô tính có thể bị hấp dẫn về mặt tình cảm nhưng không bị hấp dẫn về mặt tình dục, ngược lại người vô ái vẫn có ham muốn tình dục nhưng không bị tình cảm thu hút.

Aromantic /ˌeɪ.rəʊˈmæn.tɪk/ (danh từ): Vô ái

Định nghĩa:

Aromantic được định nghĩa là người có ít hoặc không có cảm xúc lãng mạn đối với người khác. Trong năm 2022, từ điển tiếng Anh Oxford đã cập nhật hơn 2.050 từ mới, trong đó có 18 từ mới liên quan bản dạng giới và cộng đồng LGBTQIA+, aromantic là một trong số 18 từ mới đó.

Aromantic, đôi khi được gọi tắt là aro, vẫn có thể có người yêu hoặc những mối quan hệ sâu sắc, lâu dài và có sự hấp dẫn về mặt tình dục, nhưng lại không trải qua những cảm xúc lãng mạn.

Trong khi đó, asexual (vô tính) lại là người có sự hấp dẫn về mặt cảm xúc, sự lãng mạn nhưng lại ít hoặc không bị người khác hấp dẫn về mặt tình dục. Người vô tính không độc thân, họ vẫn yêu đương, kết hôn, có con, chỉ là không hứng thú với tình dục.

Trong thuật ngữ LGBTQIA+, chữ A đại diện cho aromantic (vô ái), asexual (vô tính) và agender (vô giới). Hiện nay, con số thống kê về những người vô ái vẫn chưa được xác minh. Nhưng một nghiên cứu cho thấy khoảng 1% dân số là người vô tính và 25% trong số những người vô tính được xác định là người vô ái, nghĩa là những người vừa vô ái vừa vô tính sẽ không bị hấp dẫn về mặt tình cảm lẫn tình dục.

Nếu bạn bè, người quen của bạn là người vô ái, bạn nên tôn trọng xu hướng lãng mạn của họ. Có thể bạn không hiểu mọi khía cạnh của người vô ái, nhưng bạn nên thể hiện sự tôn trọng đối với những gì họ cảm nhận.

Bạn cũng đừng bác bỏ những cảm xúc và suy nghĩ của họ đối với các mối quan hệ, đừng cố đẩy họ vào những tình huống lãng mạn mà họ không hứng thú.

Ứng dụng của aromantic trong tiếng Anh:

- Aromantic people are not cold or heartless; they just don't have romantic feelings for anyone.

Dịch: Người vô ái không lạnh lùng, vô cảm, họ chỉ không có tình cảm lãng mạn với bất cứ ai.

- Aromantics can love their friends, family, children, and pets, they just don't feel romantic love.

Dịch: Những người vô ái có thể yêu mến bạn bè, gia đình, trẻ nhỏ và vật nuôi của họ, chỉ là họ không cảm nhận được tình yêu lãng mạn.