Điểm khác biệt của những món bánh ở Hội An

4. Khác bánh đậu xanh Hải Dương, bánh đậu xanh Hội An có nhân là gì? Thịt mỡ heo rán

Dừa nạo

Khoai môn tán nhuyễn Bánh đậu xanh Hội An thường có hình đồng tiền với hoa văn xinh xắn. Bánh cũng làm từ đậu xanh, đường... song lại có thêm nhân là thịt mỡ heo rán vừa lửa, thơm ngậy, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho món ăn. Bánh đậu xanh Hội An có độ chắc, giòn rất khác với bánh đậu xanh Hải Dương. Ảnh: Banhdauxanhbonghoian.