Diễm Hương của hiện tại

Trong buổi hội ngộ, cả hai thể hiện ca khúc "Say You Will". Đây là nhạc phẩm gắn liền với cả hai trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Trao đổi với Zing, Lý Hùng cho biết ngày 9/8, anh tổ chức buổi họp mặt dàn diễn viên điện ảnh khóa một của Đại học Điện ảnh TP.HCM (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM). Khoảng 12 thành viên gồm các đạo diễn, diễn viên tụ họp tại nhà riêng của Lý Hùng ở TP.HCM để tổ chức tiệc. Nhiều người bạn của Lý Hùng từ nước ngoài cũng về để tham dự buổi họp mặt đặc biệt. "Khi Diễm Hương xuất hiện tại bữa tiệc, tôi rất bất ngờ. Đã 30 năm rồi, chúng tôi mới gặp lại nhau. Diễm Hương vẫn đẹp dù là mẹ bốn con. Thời của chúng tôi, các nữ diễn viên, ai cũng đẹp tự nhiên, không có can thiệp, chỉnh sửa thẩm mỹ", Lý Hùng nói. Lý Hùng gặp lại Diễm Hương sau 30 năm. Ảnh: NVCC. Tài tử kể cả hai tay bắt mặt mừng, nói chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa. Sau đó, anh cùng Diễm Hương song ca Say You Will. Theo Lý Hùng, đây là ca khúc kỷ niệm, gắn bó với cả hai trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Mỗi khi đi diễn ở các tỉnh, khán giả thường yêu cầu Lý Hùng, Diễm Hương thể hiện Say You Will. Lý Hùng cho biết dù rời xa showbiz, tính cách của Diễm Hương vẫn không thay đổi. Cô luôn là người dễ gần, vui vẻ và hài hước như ngày nào. Diễm Hương sinh năm 1970, nổi danh trong giai đoạn 1990-2000. Cô được yêu mến với các vai diễn như Nước mắt học trò, Phạm Công - Cúc Hoa, Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, Vòng vây tội lỗi... Tên tuổi Diễm Hương gắn liền với nhiều nam diễn viên nổi tiếng, nhưng để lại ấn tượng mạnh nhất là với Lý Hùng. Nhờ sự đẹp đôi, diễn xuất ăn ý trên màn ảnh, nhiều người từng đặt nghi vấn về chuyện "phim giả tình thật" ngoài đời thường của cả hai. Trong chương trình Vang bóng một thời, diễn viên Kim Khánh đã thẳng thắn hỏi: "Lý Hùng và Diễm Hương có yêu nhau thật không?". Lý Hùng - Diễm Hương là cặp đôi biểu tượng của dòng phim "mì ăn liền". Lý Hùng chia sẻ: "Đi diễn ở đâu, khán giả cũng nói sao không dắt vợ theo. Mình nói chưa vợ nhưng ai cũng nói Diễm Hương là vợ Lý Hùng mà. Nhưng thực sự hai người không có gì cả, chỉ là bạn bè thôi". Năm 1997, Diễm Hương trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian im ắng kể từ khi dòng phim thương mại thoái trào. Cô tham gia bộ phim Những nẻo đường phù sa của đạo diễn Châu Huế, đóng cùng Diễm My, Quyền Linh, Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương, Hồng Ánh... Sau này, Diễm Hương dừng đóng phim và sang nước ngoài sống.